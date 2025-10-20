El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La nueva guerra de EE UU contra el narcotráfico dispara la tensión en Latinoamérica

Colombia llama a consultas a su embajador en EE UU mientras Lula da Silva advierte contra las «intervenciones extranjeras»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:52

El rifirrafe diplomático que Donald Trump ha abierto con el gobierno de Colombia, el último país latinoamericano al que acusa de estar en connivencia con ... el narcotráfico, escaló este lunes un peldaño más con la llamada a consultas del embajador colombiano en Estados Unidos, que ya está de regreso en Bogotá. El presidente Gustavo Petro pasa así de las palabras a los hechos después de que su homólogo en la Casa Blanca, Donald Trump, dijese de él que «es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas por toda Colombia» y que «no hace nada para detenerlo a pesar de las ayudas a gran escala que le envía Estados Unidos».

