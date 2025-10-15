Trump da vía libre a la CIA para realizar acciones encubiertas en Venezuela, según 'The New York Times'

La Administración de Donald Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro del territorio de Venezuela, según publica el diario ' ... The New York Times'. El presidente de EE UU da así vía libre a la Agencia Central de Inteligencia para incrementar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, calificado por Washington como «narcoterrorista».

La medida llega después de al menos cinco ataques del ejército norteamericano contra lanchas que, supuestamente, transportaban droga desde Venezuela a Estados Unidos. Los hundimientos se produjeron en aguas internacionales. Ahora, la ofensiva da un paso más y contempla acciones de desestabilización en suelo del país caribeño.

La CIA cuenta con el beneplácito de su Gobierno para actuar dentro de Venezuela. Washington considera que el proceso electoral que mantuvo a Maduro en el poder fue un fraude. Además, denuncia al Ejecutivo chavista por fomentar y dirigir las redes del crimen organizado que llevan narcóticos desde Sudamérica al mercado clandestino estadounidense. Acusa a los dirigentes venezolanos de atentar contra la salud de los ciudadanos de EE UU.