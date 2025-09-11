El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

La agencia de investigación difunde las imágenes en busca de colaboración ciudadana tras fracasar el reconocimiento facial y convierte su búsqueda en una prioridad absoluta

T. Nieva

T. Nieva

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:50

El FBI ha difundido dos imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk. La Oficina Federal de Investigación afirma que se trata de «una persona de ... interés en relación con el tiroteo fatal», lo que en la jerga policial equivale a un sospechoso. En un primer momento, las fuerzas de seguridad arrestaron a dos personas en el campus de la Universidad de Utah, pero este jueves han quedado en libertad tras determinarse que no tenían relación con el homicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  5. 5

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  8. 8

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk

El FBI publica la foto del francotirador que mató a Charlie Kirk