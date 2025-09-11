El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Charlie Kirk, durante su charla en la universidad de Utah. Reuters

Quién era Charlie Kirk, el 'reclutador' de jóvenes amigo de Trump que desafiaba a los estudiantes de izquierdas en las universidades

Originario de los suburbios de Chicago, casado y padre de dos hijos, fundó el famoso grupo conservador Turning Point USA

Lorena Gil

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:43

Charlie Kirk era un joven de 31 años que se había convertido en alguien muy cercano al presidente de EEUU y a su familia por ... su papel como 'reclutador' de jóvenes al trumpismo. Y era muy bueno en lo suyo. Hasta este miércoles, cuando el activista pro MAGA (Make America Great Again), fue abatido de un disparo en el cuello en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Según el FBI, el tirador ya ha sido detenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  6. 6 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  8. 8

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla
  9. 9

    La OTAN alerta sobre la escalada bélica tras una intrusión de drones rusos en Polonia
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Quién era Charlie Kirk, el 'reclutador' de jóvenes amigo de Trump que desafiaba a los estudiantes de izquierdas en las universidades

Quién era Charlie Kirk, el &#039;reclutador&#039; de jóvenes amigo de Trump que desafiaba a los estudiantes de izquierdas en las universidades