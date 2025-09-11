Quién era Charlie Kirk, el 'reclutador' de jóvenes amigo de Trump que desafiaba a los estudiantes de izquierdas en las universidades

Charlie Kirk era un joven de 31 años que se había convertido en alguien muy cercano al presidente de EEUU y a su familia por ... su papel como 'reclutador' de jóvenes al trumpismo. Y era muy bueno en lo suyo. Hasta este miércoles, cuando el activista pro MAGA (Make America Great Again), fue abatido de un disparo en el cuello en pleno escenario de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Según el FBI, el tirador ya ha sido detenido.

Originario de los suburbios de Chicago, casado con Erika Frantzve y padre de dos hijos, dio sus primeros pasos en política como estudiante de la Wheeling High School, cuando fue voluntario en la exitosa campaña al Senado de 2010 de republicano Mark Kirk. Un año después, fundó, junto al activista Bill Montgomery, el grupo juvenil conservador más grande de Estados Unidos: Turning Point USA. La organización recibió rápidamente el respaldo de importantes donadores del Partido Republicano.

Cristiano y defensor del derecho a portar armas, tanto Kirk como Turning Point Estados Unidos fueron clave para la victoria de Donald Trump en 2024. Es más, el actual presidente le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven. «Gané a los jóvenes por un 37%. Ningún republicano lo había logrado y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó», dijo Trump. «Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda. No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no», apostilló el magnate.

Kirk aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable, incluida Fox News, y fue autor del popular podcast 'The Charlie Kirk Show', Escribió, además, tres libros, entre ellos 'The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future' (La doctrina para hacer a EE UU grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Este joven 'influencer' de derechas era conocido por ir por campus de todo el país desafiando a estudiantes de izquierda a debatir con él. Grababa las conversaciones, las editaba a su parecer y las compartía en internet. Le gustaba abordar temas polémicos como el derecho al aborto, al que se oponía; la crisis climática, que minimizaba; y los derechos de las personas transgénero, que rechazaba. Kirk culpaba a Joe Biden de que los jóvenes no pudieran acceder a una vivienda y más recientemente, ha apoyado los esfuerzos de deportación masiva impulsados por Trump.

La charla este miércoles en la Universidad del Vallde Utah era la primera parada de la gira de Turning Point bautizada 'The American Comeback tour'. Se esperaba que Charlie Kirk viajara a campus universitarios y debatiera con estudiantes.

«¿Cuántos estadounidenses transgénero han sido autores de tiroteos masivos en los últimos diez años?», le preguntó alguien al micrófono durante su charla. «Demasiados», respondió Kirk. El interesado insistió y le pidió que diera la cifra de tiradores masivos en Estados Unidos. «¿Contando o sin contar la violencia de pandillas?», replicó el joven conservador. Fue en ese momento cuando se oyó el estruendo de una bala disparada a unos 190 metros de distancia, desde un edificio de la propia universidad.