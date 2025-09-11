El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Dos activistas detenidos por saltar al recorrido de la contrarreloj, en directo
Momento en el que un vídeo recoge la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk.

Momento en el que un vídeo recoge la imagen del presunto asesino de Charlie Kirk. RR SS

Graban al francotirador que mató al líder juvenil proTrump en Utah

Las imágenes fueron captadas por un testigo del ataque a Charlie Kirk durante su acto universitario celebrado al aire libre

I. Juez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:47

Era lógico que en estos tiempos en los que tanta gente se pasa el tiempo grabando con el móvil todo lo que sucede a su ... alrededor se desvelara algún vídeo del asesinato Charlie Kirk, uno de los grandes líderes juveniles conservadores, que ha conmocionado a EE UU. Pues bien, justamente en una de las secuencias que se están compartiendo en Internet se puede ver al francotirador que de forma tan certera, con un tiro en el cuello, acabó con la vida de este admirador confeso de Donald Trump este miércoles en pleno acto universitario al aire libre en Utah.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  6. 6

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  7. 7

    El alcalde del pueblo con mayor tasa de suicidios de España: «Muchas familias tienen este problema»
  8. 8 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  9. 9

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Graban al francotirador que mató al líder juvenil proTrump en Utah