Un hombre sostiene una pancarta contra Kirk en Washington. Reuters

El FBI halla las huellas de Robinson en el lugar donde asesinó a Kirk

El sospechoso detenido confesó su autoría en una plataforma de videojuegos, según el periódico 'The Washington Post'

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:12

El FBI presenta este martes los cargos contra Tyler Robinson, el joven de 22 años al que la Policía considera el único autor del asesinato ... de Charlie Kirk, el líder juvenil de la ultraderecha que ayudó al presidente Donald Trump a ganar las elecciones promoviendo su ideología y candidatura entre la generación Z.

