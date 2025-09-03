El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, en su encuentro en Pekín. EP

China exhibe músculo militar en un desfile junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte

La hija de Kim Jong Un ha acompañado a su padre en su visita a Pekín

L. Gil

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:55

China ha exhibido este miércoles en un enorme desfile militar en la capital sus últimos adelantos armamentísticos bajo la mirada del presidente Xi Jinping, flanqueado ... por su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano. Kim Jong Un acudió a la cita junto a su hija, en un gesto que para muchos vendría a apuntar a que la joven, menor de edad, sería la elegida para suceder a su padre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  6. 6

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  7. 7

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  8. 8

    Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO
  9. 9

    La industria sufre en Euskadi y uno de cada cinco nuevos parados de España son vascos
  10. 10

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China exhibe músculo militar en un desfile junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte

China exhibe músculo militar en un desfile junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte