Vladímir Putin, Narendra Modi y Xi Jinping conversan durante la cumbre. AFP

China, Rusia e India hacen frente unidos al 'bullying' de los países occidentales

Plantean un orden mundial multipolar y confirman el declive de la influencia de las potencias tradicionales

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:32

Ante la incapacidad de hacer presión directamente sobre Rusia para que ponga fin a la invasión de Ucrania, las potencias occidentales han tratado en diferentes ... ocasiones de convencer a China e India, principales salvavidas económicos y políticos de Moscú desde que inició la Operación Militar Especial, de que intenten detener a Vladímir Putin en su expansión hacia el oeste. Si alguien albergaba alguna esperanza de tener éxito con esa estrategia, ayer llegó una contundente respuesta negativa desde la ciudad china de Tianjin en forma de una serie de tres imágenes muy significativas.

