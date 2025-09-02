Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han exhibido su buena sintonía en su reunión bilateral de este martes en Pekín, ... donde han buscado fortalecer el vínculo entre ambas naciones. En el encuentro les ha acompañado el mandatario mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, cuyo país está muy atado a estos dos Estados por su ubicación geográfica. El principal asunto que querían tratar era una mayor cooperación en diferentes áreas como energía, Inteligencia Artificial, industria aeroespacial o sanidad. Los dos líderes quieren construir así un mundo más multilateral, donde Moscú y Pekín tengan un mayor peso a nivel global. El jefe del Kremlin ha asegurado que las relaciones chino-rusas están en «un nivel sin precedentes».

Esa misma idea de fomentar un sistema global diferente la ha defendido el anfitrión ante el canal CCTV chino. «China y Rusia otorgan especial importancia a la igualdad soberana, al Derecho Internacional y al multilateralismo», ha declarado. Xi ha añadido que ambos países deben seguir fortaleciendo la cooperación «en plataformas multilaterales como la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y el G20; y promover conjuntamente la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad».

No es la primera vez que los países de los BRICS (principalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) piden cambiar el rumbo del mundo, algo que ya mostraron en su declaración conjunta de principios de julio de este año en al que Pekín y Moscú pidieron que Brasilia y Nueva Delhi tuvieran más peso en las decisiones globales y especialmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esa misma línea ha insistido Xi, que ha manifestado que su país y el de su invitado están dispuestos a darse «apoyo mutuo en el desarrollo y la prosperidad de nuestras naciones, a defender firmemente la Justicia y la igualdad internacionales y a promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y racional».

Putin antes del encuentro ha declarado que desde Moscú «consideramos importante que la exitosa cooperación bilateral se complemente y adquiera nuevas facetas mediante un formato de interacción trilateral». Ha indicado que el país euroasiático «se esfuerza sinceramente por el desarrollo integral de unas relaciones mutuamente beneficiosas, equitativas y multifacéticas con la República Popular China y Mongolia». Xi por su parte ha señalado que «las relaciones chino-rusas han soportado la prueba de la situación internacional y sirven como ejemplo de relaciones interestatales de eterna buena vecindad». Se espera que el miércoles 3 ambos líderes participen en la conmemoración del 80º del final de la Segunda Guerra Mundial.

Pactos de relevancia

Además de defender sus postulados a nivel global, también buscaron aumentar sus vínculos en diferentes áreas. Las más relevantes fueron las de energía, Inteligencia Artificial, industria aeroespacial, la investigación científica, agricultura, educación y medios de comunicación. El director del gigante estatal ruso energético Gazprom, Alexei Miller, ha anunciado este martes que su compañía y la empresa china CNPC han firmado un memorando para avanzar en la construcción de los gasoductos Power of Siberia 2 y Soyuz Vostok a través de Mongolia. Esta infraestructura conectará los yacimientos de Siberia Occidental con el noroeste de China.

100.000 turistas procedentes de China han visitado territorio ruso en el primer trimestre de este año, lo que convierte al gigante asiático en el principal 'exportador' de viajeros a Rusia, por delante de Turquía, Arabia Saudi y Alemania.

VEB (la Corporación Estatal del Desarrollo) ha anunciado también este martes que quiere invertir 5,3 billones de rublos (aproximadamente 56.000 millones de euros) en diferentes proyectos compartidos con China en áreas prioritarias como la energética, la química, la construcción y el procesamiento de madera. «La cartera de VEB, con la posible participación de socios chinos, incluye proyectos por un valor total de más de 16,5 billones de rublos. Se espera que el volumen de financiación de la corporación estatal sea de unos 5,3 billones de rublos», ha señalado a Ria Novosti Igor Shuvalov, el presidente de VEB.

Además, como muestra de buena voluntad, Pekín ha anunciado que desde el 15 de septiembre los rusos podrán ir hasta 30 días a China sin requerir un visado. Ambos Estados han mostrado interés en el turismo mutuo. China es el país que más viajeros ha aportado a Rusia en el primer trimestre de 2025, por delante de Turquía, Arabia Saudí y de Alemania, con cerca de 100.000.