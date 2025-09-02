El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xi y Putin caminan por los jardines de la residencia del líder chino en Pekín. EFE

Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto

Los presidentes ruso y chino se han reunido este martes en Pekín, que se prepara para acoger un gran desfile militar por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:03

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han exhibido su buena sintonía en su reunión bilateral de este martes en Pekín, ... donde han buscado fortalecer el vínculo entre ambas naciones. En el encuentro les ha acompañado el mandatario mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, cuyo país está muy atado a estos dos Estados por su ubicación geográfica. El principal asunto que querían tratar era una mayor cooperación en diferentes áreas como energía, Inteligencia Artificial, industria aeroespacial o sanidad. Los dos líderes quieren construir así un mundo más multilateral, donde Moscú y Pekín tengan un mayor peso a nivel global. El jefe del Kremlin ha asegurado que las relaciones chino-rusas están en «un nivel sin precedentes».

