Javier Milei durante su actuación en Buenos Aires.

Milei tira de Nino Bravo para arengar a su tropa

El presidente argentino ofreció el lunes un concierto en Buenos Aires convertido en estrella de rock en plena crisis política

María Rego

María Rego

Martes, 7 de octubre 2025, 20:06

Javier Milei está acostumbrado a dar el cante con muchas de sus declaraciones y decisiones, pero en esta ocasión lo ha hecho como una auténtica ... estrella de rock. Micrófono en mano, y enfundado en una chaqueta de cuero, el presidente argentino ofreció el lunes un concierto en Buenos Aires ante 15.000 personas. Un 'show' en el mismo escenario -el Movistar Arena de la capital- donde actuarán Silvio Rodríguez, Rauw Alejandro o Melendi en los próximos días que demostró que el líder de La Libertad Avanza tiene tanto o más tirón que cualquiera de estos artistas. Y eso que los sondeos se le han puesto en contra a menos de tres semanas de la celebración de elecciones legislativas (26 de octubre) en el país.

