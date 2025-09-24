El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso de este miércoles en la Asamblea General de la ONU. Reuters

Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

El presidente argentina elogia a su homólogo estadounidense y acusa a la organización de «imponer al mundo un modo de vivir determinado»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:01

En su guerra contra el multilateralismo de la ONU, que ha sido firmemente rechazada por la mayoría de los Estados miembros, el presidente Donald Trump ... encontró este miércoles una voz amiga: su homólogo argentino Javier Milei, que se presentó como el portavoz de una cruzada contra «la deriva burocrática».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  9. 9

    Adiós a la antidiva del cine italiano
  10. 10

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo

Milei apoya a Trump en su lucha contra la ONU y el multilateralismo