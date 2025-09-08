El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cristina Fernández, en arresto domiciliario, celebra desde el balcón de su casa la victoria del peronismo. EFE

El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires

El presidente argentino reconoce la «clara derrota» en las elecciones bonaerenses, donde su partido ha perdido por una diferencia de trece puntos respecto a la alianza opositora a su Gobierno

M. Pérez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:06

Buenos Aires le da la espalda a Javier Milei. Fuerza Patria, la alianza que agrupa a la oposición peronista a su Gobierno, ha arrasado con ... La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia bonaerense, que concentra el 40% de todo el electorado de Argentina. El propio líder ultraderechista ha reconocido esta madrugada la «clara derrota» de su formación y ha apostado por revertir esta tendencia antes de la fundamental cita nacional con las urnas del próximo 26 de octubre en las que se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales; es decir, un tercio del Senado y la mitad de la Cámara.

