El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires El presidente argentino reconoce la «clara derrota» en las elecciones bonaerenses, donde su partido ha perdido por una diferencia de trece puntos respecto a la alianza opositora a su Gobierno

Cristina Fernández, en arresto domiciliario, celebra desde el balcón de su casa la victoria del peronismo.

Buenos Aires le da la espalda a Javier Milei. Fuerza Patria, la alianza que agrupa a la oposición peronista a su Gobierno, ha arrasado con ... La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia bonaerense, que concentra el 40% de todo el electorado de Argentina. El propio líder ultraderechista ha reconocido esta madrugada la «clara derrota» de su formación y ha apostado por revertir esta tendencia antes de la fundamental cita nacional con las urnas del próximo 26 de octubre en las que se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales; es decir, un tercio del Senado y la mitad de la Cámara.

Las elecciones legislativas en Buenos Aires renovarán 23 senadores y 46 diputados provinciales. Un cambio relativamente modesto en la política nacional, pero que adquiere una gran trascendencia tras la victoria opositora. Los resultados demuestran que el peronismo sigue vigente pese a la condena y reclusión domiciliaria de su madrina, Cristina Kirchner. Ha estado retirada de la campaña pública, no ha podido asistir a los mítines y su prestigio se ha visto empañado por las sentencias de corrupción en su contra. Y en contra de todo esto, Fuerza Viva ha obtenido un 47 % de los votos, mientras el partido presidencialista ha logrado cerca de un 34 %, lo que supone una diferencia de trece puntos.

