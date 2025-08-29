El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Milei y su hermana Karina en el acto electoral de Lomas de Zamora donde les lanzaron piedras.

Javier Milei y su hermana Karina en el acto electoral de Lomas de Zamora donde les lanzaron piedras. AFP

Los Milei, a pedradas

El presidente argentino y su hermana Karina son objeto de la ira de los argentinos tras la filtración de unos audios que apuntan al cobro de sobornos por parte de ella

María Rego

María Rego

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:43

Javier Milei está acostumbrado a las polémicas, pero ni cuando su motosierra rugía más fuerte había sufrido un desgaste de imagen como el actual. El ... supuesto caso de corrupción que salpica a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, ha hecho mella en la popularidad del presidente argentino hasta el punto de que el miércoles tuvo que salir escoltado de un acto electoral en Lomas de Zamora donde recibió «una lluvia de piedras». Un día después fue ella a quien evacuaron de un evento de campaña en la provincia de Corrientes que derivó en una trifulca callejera. Ambos insisten en que no hay actuación ilegal alguna y acusan a la oposición de haber orquestado una «operación» para manchar el apellido Milei. Una parte del país les cree, pero cada vez cuentan con menos apoyo: el 59,2% de los argentinos da el escándalo por verdadero, según una reciente encuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  3. 3

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  4. 4

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  5. 5 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  6. 6

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  9. 9 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  10. 10

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los Milei, a pedradas