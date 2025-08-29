Los Milei, a pedradas

Javier Milei está acostumbrado a las polémicas, pero ni cuando su motosierra rugía más fuerte había sufrido un desgaste de imagen como el actual. El ... supuesto caso de corrupción que salpica a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina, ha hecho mella en la popularidad del presidente argentino hasta el punto de que el miércoles tuvo que salir escoltado de un acto electoral en Lomas de Zamora donde recibió «una lluvia de piedras». Un día después fue ella a quien evacuaron de un evento de campaña en la provincia de Corrientes que derivó en una trifulca callejera. Ambos insisten en que no hay actuación ilegal alguna y acusan a la oposición de haber orquestado una «operación» para manchar el apellido Milei. Una parte del país les cree, pero cada vez cuentan con menos apoyo: el 59,2% de los argentinos da el escándalo por verdadero, según una reciente encuesta.

Karina se encuentra en el punto de mira desde el pasado 19 de agosto, cuando salió a la luz una serie de audios que desvela presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que señala directamente a ella y a su subsecretario, Eduardo Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem (1989-1999). «Se llevan de medio palo (medio millón de dólares) para arriba», se oye en una de las cintas. Las grabaciones filtradas al canal de streaming Carnaval sugieren que la todopoderosa hermana de Milei cobró, en concreto, comisiones de un 3% sobre la compra de medicamentos a través de este ente público, un hecho que tanto la señalada como el presidente niegan. El caso, sin embargo, se encuentra ya en manos de la Fiscalía y la investigación en marcha -que afecta a ambos- ha dado por ahora pie a la incautación de varios teléfonos y a más de una quincena de allanamientos en busca de información.

La mano que está detrás de estas filtraciones que amenazan con amargar el ecuador del mandato al político ultra es la de Diego Spagnuolo. Quien fuera hombre de confianza de Milei, y uno de los primeros miembros de su partido, La Libertad Avanza, se ha convertido en uno de sus grandes enemigos tras revelar lo que supuestamente ocurría de puertas para dentro de Andis, cuya dirección ocupó hasta su despido hace unos días. La agencia se vio envuelta durante esa etapa en una agria polémica después de que el propio Spagnuolo firmara una resolución en la que se tachaba de «imbéciles» o «débiles mentales» a las personas con discapacidad intelectual. Pero aquello no molestó al presidente.

Caída de la popularidad

«Todo lo que dice es mentira», sostiene el dirigente argentino sobre el exjefe de la agencia mientras insiste en que está «tranquilo». Los resultados que arrojan las encuestas a raíz de los audios, sin embargo, son como para inquietarse, ya que el 73% de los consultados cree que lo que se escucha en ellos es un asunto «muy grave». Ni los agresivos recortes del gasto social, ni las multitudinarias marchas contra su política de motosierra, ni el escándalo de la criptomoneda fraudulenta que promocionó a principios de año habían tenido tanto impacto en la reputación de Milei, que se beneficiaba en parte de esa imagen anticasta que el 'caso Andis' echaría ahora por tierra.

Ampliar Un cartel contra el presidente argentino durante la actual campaña electoral. AFP

El asunto ha estallado, además, en un momento delicado para el líder de La Libertad Avanza, que en apenas un par de meses se someterá a una especie de examen de medio mandato con las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Estos comicios, que determinarán la renovación parcial de la Cámara de Diputados y del Senado argentinos, servirán de termómetro del apoyo a Milei en las calles de todo el país, aunque lo ocurrido el miércoles en Lomas de Zamora da idea de la tensión existente. El presidente, sin embargo, trató de sacar rédito al violento episodio en este bastión peronista del sur de Buenos Aires al acusar a «los kukas», como llama a los simpatizantes kirchneristas, del ataque a pedradas que le obligó a escapar en su vehículo blindado. Fue «emocionante», dijo, porque demuestra la «desesperación» de la oposición.

Ni él ni su hermana resultaron heridos en ese evento de campaña. Tampoco Karina sufrió daños cuando al día siguiente participó en la caravana electoral del candidato ultraliberal en la provincia de Corrientes, donde seguidores y detractores de los Milei se enzarzaron en una sucesión de insultos, empujones y forcejeos. «No nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes», subrayó el presidente, que en 2023 puso a su hermana en el centro de atención al incorporarla a su gabinete pese a las críticas.