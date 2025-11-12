El típico dulce bilbaíno que se ha colado en 'Operación Triunfo' El cantante getxotarra Martin Urrutia sorprendió a los concursantes con una caja de bollos de mantequilla de Martina de Zuricalday en su visita a la Academia

El pastel de arroz, la carolina, el sokonusko... Son dulces típicos de Bilbao, pero si uno gana por goleada es el bollo de mantequilla. Este pastel se vende en la villa desde hace más de un siglo y, hoy en día, sigue siendo uno de los favoritos de los lugareños.

El último en presumir de esta especialidad de la repostería vizcaína ha sido Martin Urrutia. El cantante getxotarra ha visitado esta semana a la nueva hornada de 'Operación Triunfo', el talent musical en el que saltó a la fama, y no ha dudado en presentarse con una baja de bollos de mantequilla de Martina de Zuricalday, un clásico con varias tiendas en Getxo y Bilbao que elabora artesanalmente este dulce desde 1830.

«Son los bollos de mantequilla de mi pueblo», les dijo a los concursantes de esta edición que le recibieron entre gritos y aplausos. El cantante se mostró muy emocionado por la visita: «No voy a llorar, estoy demasiado nervioso», le decía a Noemí Galera mientras subían las escaleras.

Una vez dentro de la Academia, Martin ya se calmó y ofreció el típico dulce bilbaíno a los aspirantes de este año. Para el joven fue como llevar un trocito de su tierra, resultó un momento muy especial. «Quiero que entendáis están muy buenos, son específicos de Bilbao, ni siquiera del País Vasco, son muy concretos de mi zona. Espero que os gusten».

Pues había que hincarles el diente. La directora de la Academia también probó uno y se quedó sin palabras. «¿Qué tal están de textura?», le preguntó Martin. «Buah», se limitó a decir Noemí Galera asombrada por su sabor. A los concursantes también les entusiasmaron. «Exagerados de ricos», se escuchó en la sala.

El cantante vizcaíno también ha sido noticia esta semana por la sorpresa que dio a su pareja Juanjo Bona en 'MasterChef Celibrity'. El programa de TVE emitió las imágenes el pasado lunes, con declaración de amor incluida.