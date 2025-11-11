La declaración de amor de Juanjo Bona al vizcaíno Martin Urrutia en 'MasterChef Celebrity': «No me había enamorado nunca» El cantante getxotarra, que conoció a su pareja en 'Operación Triunfo', apareció en el programa para darle una sorpresa

El vizcaíno Martin Urrutia sorprendió este lunes a Juanjo Bona, que participa en la presente edición de 'MasterChef Celebrity'. «Hola, Juanjo. Quería decirte que enhorabuena por llegar a la semifinal, que estamos todos supercontentos. No había ninguna duda porque eres el mejor», lanzó el cantante getxotarra a su chico al que conoció en 'Operación Triunfo'.

Desde entonces, Martin y Juanjo no se han separado. «Has llegado superlejos. Todos los retos que te propones siempre los exprimes al máximo y te esfuerzas al 100% y una vez más lo has demostrado. Y mucho ánimo para lo que queda. Un beso», continuó el vizcaíno en un mensaje grabado.

«Es Martin, mi pareja», señaló Juanjo al escuchar el audio. Al hablar de Martin, Juanjo se mostró muy emocionado: «Me ha cambiado la vida. Yo no me había enamorado nunca. Nos ha cambiado la vida radicalmente a los dos. Ha sido muy complicado también llevar una relación con todo esto. Y estoy orgulloso de nosotros porque estamos ahí», señaló.

"Martin me ha cambiado la vida, yo no me había enamorado nunca" 🥹😭💙 #MCCelebrity pic.twitter.com/ryCiVaVlvB — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2025

Sin embargo, después llegó el plato fuerte, ya que Urrutia apareció en el plató del talent culinario para ayudarle en una prueba. «Martin en mi vida es sobre todo un apoyo increíble. Porque gestionar una fama o una industria musical que desconocemos son muchas cosas que a veces es complicado. He vivido las cosas más importantes de mi vida con él», aseguró.