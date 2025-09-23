El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

El conocido como 'El Comidista' hace una cata en siete pastelerías míticas de la ciudad

Marina León

Marina León

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:27

Como todo bilbaíno que se precie, Mikel Iturriaga, periodista y crítico gastronómico conocido como 'El Comidista', se declara amante de los bollos de mantequilla. La popularidad de este dulce ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años y ya no resulta tan fácil saber dónde encontrar los mejores. Por ello, Iturriaga ha hecho una cata en siete pastelerías de la ciudad.

En primer lugar, Arrese. «Se abrió hace 173 años, incluso un poco antes de que yo naciera», bromea el periodista. A pesar de su popularidad, «la masa está un pelín seca y la crema no me dice mucho, recuerda más a nata que a mantequilla. Para ser tan famosa, no sé si cumple las expectativas», opina. «Me parece un bollo normal».

En segundo lugar se ha pasado por la Heladería Alaska. «Yo venía a tomar helado de limón de pequeño, pero ahora tienen unos bollos de mantequilla bastante interesantes», cuenta. «Son bastante mulliditos al tacto, se deshacen mucho más. Tienen una cantidad reducida de mantequilla pero son jugosos», explica. «Le daría una valoración de bollo con Denominación de Origen (DOP)». En cambio, Martina de Zuricalday, con casi dos siglos de historia, no se ha llevado las mejores opiniones. «La crema no recuerda a la mantequilla, es un bollo sin mucha personalidad, para turistas», señala. Todo lo contrario ocurre con Zuricalday de Getxo, «una de las mejores pastelerías de Euskadi», asegura el experto. En este caso, «la crema sabe por fin a mantequilla, huele a pastelería de la buena. Bollo nivel dios, sin ningún tipo de duda», destaca.

En bollo de mantequilla de Don Manuel «me recuerda un poco al roscón, no sabe mucho a mantequilla. Me da la sensación de que le han puesto algún tipo de aroma que oculta que el bollo no es extraordinario», explica. Lo mismo ocurre con Leku Ona. «Poco dulce, la masa se aplasta demasiado y se hace chicle en la boca», cuenta. En Labeko, en el Casco Viejo, «son muy suyos», puntualiza Iturriaga. «Se han hecho las cosas bien para que haya sabores profundos e ingredientes de calidad. Para mí este también es un bollo con Denominación de Origen», concluye.

