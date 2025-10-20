Leire Martínez tras cantar con los alumnos de Operación Triunfo: «Necesitaba un abracito» La artista interpreta con los concursantes 'Mi nombre', su primer single en solitario, una clara referencia al relevo que supuso su llegada a la banda en 2008

B. Vergara Lunes, 20 de octubre 2025, 22:30 Comenta Compartir

La gala 5 de Operación Triunfo 2025 ha sido muy especial este lunes. Los concursantes han interpretado 'Mi nombre', el primer single de Leire Martínez tras salir de La Oreja de Van Gogh, que esta semana ha anunciado, además, el regreso de Amaia Montero a la banda. Todo un mensaje de apoyo por parte del equipo del talent show de Prime Vídeo a la cantante que estuvo 17 años en el grupo.

Una canción grupal en la que no solo los concursantes se han subido al escenario. Lo ha hecho también la propia Leire, que ejerce como jurado en el programa, y que se ha sumado al espectáculo de apertura de esta gala. Todo un guiño de OT hacia la artista por su carrera y apoyo por su nuevo comienzo en solitario.

Con todos los alumnos sobre el escenario, uno a uno comenzaron a interpretar el tema de Leire. Después, con la fuerza de todos los integrantes entonaron el estribillo, cargado de referencias a su relevo en la banda. En un momento dado todos los concursantes han hecho un pasillo y ha aparecido la de Renteria sobre el escenario. Lucía un vestido negro, se ha colocado en el centro y ha continuado cantando su tema.

El tema de Leire viene cargado de mensajes hacia la banda con la que pasó casi dos décadas. «Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez», han cantado este lunes en OT en el estribillo de la canción, que es una clara referencia al relevo que supuso su llegada a la banda en 2008 tras la marcha de Amaia.

Tras la actuación, los 'triunfitos' han arropado a Leire, que ha sido ovacionada por todo el público. También le ha dedicado unas palabras la presentadora del programa, Chenoa: «Aquí ya eres una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres». A lo que la cantante le ha respondido: «Necesitaba un abracito»

Fue la directora de la Academia, Noemí Galera, quien explicó a los alumnos que eligieron esta canción para «darle cariño a Leire por muchas cosas», sin entrar en detalles sobre lo que sucede fuera del programa.

Una canción que ha sido interpretada justo el mismo día que La Oreja de Van Gogh ha puesto a la venta las entradas para su gira con Amia Montero a la cabeza. Un proceso que ha tenido que interrumpirse a primera hora por problemas técnicos, si bien por la tarde todo ha funcionado con normalidad.