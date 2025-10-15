El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh anuncia la gira con Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
Logo Patrocinio
Foto del comunicado de la banda donostiarra, con Amaia y sin Pablo Benegas.. E. C.

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas

La banda donostiarra ha confirmado el regreso de su primera vocalista justo un año después de la marcha de Leire Martínez

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:36

Justo un año después de la marcha de Leire Martínez, la Oreja de Van Gogh ha anunciado la vuelta de Amaia Montero. La banda ... donostiarra regresa a los escenarios y ha confirmado lo que era un secreto a voces, una gira a lo grande con la que fue su primera vocalista. Pero no estarán los miembros originales al completo: Pablo Benegas no formará parte de esta nueva etapa del grupo al tomarse un descanso temporal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas