La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas

Justo un año después de la marcha de Leire Martínez, la Oreja de Van Gogh ha anunciado la vuelta de Amaia Montero. La banda ... donostiarra regresa a los escenarios y ha confirmado lo que era un secreto a voces, una gira a lo grande con la que fue su primera vocalista. Pero no estarán los miembros originales al completo: Pablo Benegas no formará parte de esta nueva etapa del grupo al tomarse un descanso temporal.

De hecho, en la foto que ha compartido la banda para anunciar el regreso de la que fue su primera solista aparecen Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Amaia Montero, pero no Pablo Benegas. El músico se va a tomar un año sabático para dedicarse a su familia y explorar nuevos retos profesionales. Eso sí, la banda ha aclarado que «sigue formando parte del grupo». «Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor», aseguran sus compañeros.

«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo», explica La Oreja de Van Gogh en su esperado comunicado. «La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», comenta la banda en lo que parece el anuncio de un disco con canciones nuevas.

«Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable», sigue la nota que busca provocar la emoción de sus numerosos fans. Parece que se avecina nueva gira con Amaia Montero al micrófono.

«De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino», finaliza el comunicado, con la firma de los cuatro actuales miembros: «Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia».

El anuncio del regreso de Amaia se antojaba inminente en los últimos días y, aunque era previsible, supone un bombazo en el panorama musical. El 14 de octubre de 2024, un escueto comunicado publicado por el grupo vasco anunció la ruptura con Leire. Una noticia que coincidió con el apoteósico regreso de Amaia a los escenarios en su famosa actuación junto a Karol G en el Bernabeú, que tuvo una enorme repercusión y desató los primeros rumores de un posible regreso al grupo, a pesar de que todavía seguía Leire como cantante.

Durante estos últimos 12 meses, la banda se ha mantenido en silencio. Ni una publicación en redes ni en su página web. Tampoco en la de su productora, la donostiarra Get In. Hasta este lunes. El primer movimiento en los perfiles oficiales de LODVG en un año desataba la locura entre sus fans con una foto en blanco y una frase que lo decía todo: «Solo juntos tiene sentido».

Era solo el preludio de lo que iba a ocurrir. Este pasado fin de semana, los rumores de un posible regreso de la irundarra a la banda aumentaron como la espuma. El periodista Javi Hoyos aseguraba en La 1 -presenta 'D Corazón' junto a Anne Igartiburu- que el anuncio de una gira de conciertos con Amaia era «inminente».

El lanzamiento al mercado del primer disco del grupo donostiarra fue un pelotazo. 'Dile al sol' salió a la venta el 18 de mayo de 1998 y arrasó con casi un millón de copias vendidas en todo el mundo. Tras once años de éxitos, el 19 de noviembre de 2007, Amaia anunció su marcha de La Oreja de Van Gogh y el comienzo de una nueva andadura profesional.

No salió como esperaba. Comenzó en lo más alto de las listas musicales, pero su éxito se fue diluyendo con el tiempo. Además, en estos primeros años como solista, la artista sufrió uno de los mayores mazazos de su vida: perdió a su padre en 2009. Fue un varapalo que la afectó durante mucho tiempo y una de las principales razones que originaron sus problemas de salud mental. La artista guipuzcoana tuvo que alejarse de los escenarios debido a una fuerte depresión. En octubre de 2022, publicaba un inquietante mensaje en su perfil de Instagram junto a una fotografía, en la que aparecía visiblemente desmejorada y con la mirada perdida, que preocupó sobremanera a sus seguidores y que causó un gran revuelo en el panorama musical. Su declive físico y mental era palpable. Poco después borró aquel post e ingresó en la Clínica de Navarra para recibir tratamiento.

Reaparición apoteósica junto a Karol G

El año pasado, junto a Karol G, volvió a resurgir. Su dulce voz, esa que durante una década entonó de forma poderosa canciones tan emblemáticas como 'Cuídate', 'La playa' o 'Cuéntame al oído', volvió a sonar como antaño con 'Rosas', una actuación que ilusionó al sector de fans de LODVG que anhelan el regreso de la formación original, con Amaia. A pesar del silencio del grupo, durante este año han pasado cosas. Lo más sonado fue la metedura de pata de Cayetana Guillén-Cuervo, íntima amiga de la cantante, que tras una encerrona de unos periodistas. La actriz llegó a confirmar el regreso de La Oreja de Van Gogh y Amaia 18 años después de la separación. Dijo incluso que ella conocía esta noticia «desde hace mucho» y que no se lo contó a nadie «porque ella me lo pidió» (por Amaia). La actriz tuvo que pedir disculpas pero el cabreo de Amaia fue tan monumental que, incluso, la dejó de seguir en Instagram, y por el momento, no hay visos de que la situación entre las dos amigas se haya arreglado.

Leire Martínez, por su parte, ha emprendido una carrera en solitario: en abril de este año sacó su primera canción tras su mediática salida. Desde que abandonó la banda, se le ha preguntado mucho sobre su rivalidad con Amaia: «No me gustan las faltas de respeto. Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí. Lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva'. Pero bueno, ¿y yo qué?», señaló pocas semanas después de su ruptura con el grupo. «Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso», añadió tajante.