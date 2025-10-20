La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas por la caída de Amazon Los tickets estarán disponibles a partir de las 16.00 horas

Marina León Lunes, 20 de octubre 2025, 12:05 | Actualizado 12:12h.

La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas. La caída de Amazon Web Services (AWS), que ha afectado esta mañana a múltiples plataformas ha impedido el lanzamiento de los tickets a las 12.00 horas de este lunes como estaba previsto. La banda donostiarra ha informado a sus fans a través del siguiente comunicado:

«Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, prevista para las 12:00 h, hasta las 16:00 h de hoy.

Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios.

Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar.

A las 16:00 h esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad».