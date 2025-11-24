Juanjo Bona y el vizcaíno Martin Urrutia suben la temperatura en el Euskalduna Los dos exconcursantes de Operación Triunfo, que mantienen una relación sentimental, lo dieron todo en el concierto del aragonés en Bilbao

Silvia Osorio Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:09 Comenta Compartir

Juanjo Bona ya lo había anunciado: su chico, el vizcaíno Martin Urrutia cantaría con él en su concierto de este domingo en el Palacio Euskalduna, en Bilbao. «¡Bueno, me gustaría guardar la exclusiva, pero para qué nos vamos a engañar! Todo el mundo lo espera y, actuando en su casa, tenía que estar él conmigo en el escenario y los suyos entre el público», desveló en una entrevista en EL CORREO. Así fue. El cantante getxotarra saltó al escenario y el público se vino arriba.

Ambos se conocieron en la anterior edición de Operación Triunfo y desde entonces mantienen una relación sentimental. Los dos artistas comenzaron viviendo su romance de una forma discreta. Sin embargo, en los últimos meses se han soltado y no ocultan su amor. Prueba de ello, fue la aparición sorpresa, con declaración de amor incluida, de Martin en 'MasterChef Celebrity' para apoyar a su novio, que se quedó a las puertas de la gran final.

A sus 22 años, el cantante aragonés ha reinterpretado el folclore y la canción popular con una nueva sensibilidad en sintonía con un público joven y urbano. Está triunfando con su gira por toda España. Después de que el pasado mes de marzo se agotaran en apenas dos horas sus funciones en el Teatro Campos Elíseos, Juanjo regresó este domingo a la villa, a un aforo más amplio como el Euskalduna, prueba de que se ha consolidado como una nueva estrella del pop a nivel estatal.

Instagram

Pañuelito de fiestas

En Bilbao, Juanjo lo dio todo. Y cuando su pareja salió a cantar con él las fans estallaron de alegría. El aragonés se metió pronto al público en el bolsillo luciendo un pañuelito típico de las fiestas vizcaínas. Con Martin sobre el escenario, hubo momentos de complicidad, gestos de cariño...

«En casa siempre contigo mi amor», ha escrito Juanjo en una historia compartida en su perfil de Instagram. Cómo no, cantar en 'casa' supuso una gran emoción para la pareja, que se mostró eufórica por esa velada que jamás olvidarán.