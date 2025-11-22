El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Gernika: comprobar resultados del 22 de noviembre
Logo Patrocinio
Bona, durante una actuación de su última gira. J. B.

Juanjo Bona: «Me gustaría guardar la exclusiva, pero para qué nos vamos a engañar, Martin cantará conmigo en el Euskalduna»

El aragonés regresa este domingo a Bilbao recreando el pop con raíces aragonesas de su debut, 'Recardelino': «Hay mucha verdad en la tradición»

Josu Olarte

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Nacido hace 22 años en un pueblo aragonés de apenas 1.000 habitantes, Magallón, Juan José Bona Arregui ha sido el último en incorporarse con ... éxito a esa oleada de cantantes y músicos que, desmontando prejuicios, reinterpretan el folclore y la canción popular con una nueva sensibilidad en sintonía con un público joven y urbano. De formación clásica y folclórica, Juanjo iba para jotero, pero escapó de su entorno rural a los 17 para estudiar ingeniería en Madrid y aprovechó para darse a conocer como semifinalista de Operación Triunfo, donde visibilizó su identidad musical y sexual. Su vocación era comercial, pero el entorno rural del que huyó acabó retroalimentando 'Recardelino', un primer disco multinacional titulado con un término «que en mi pueblo se refiere tanto a un jilguero como a un niño divertido, alegre y cantarín; a mí me lo decía mi abuela», explica desde Barcelona un Juanjo que va a prolongar su experiencia catódica como copresentador del próximo concurso de RTVE para cantantes líricos: 'Aria, locos por la ópera'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  3. 3

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  4. 4 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  7. 7 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  8. 8 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  9. 9 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  10. 10

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Juanjo Bona: «Me gustaría guardar la exclusiva, pero para qué nos vamos a engañar, Martin cantará conmigo en el Euskalduna»

Juanjo Bona: «Me gustaría guardar la exclusiva, pero para qué nos vamos a engañar, Martin cantará conmigo en el Euskalduna»