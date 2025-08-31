Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días Vero»

Helena Rodríguez Domingo, 31 de agosto 2025, 20:33 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

«Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor...». Son las emocionadas palabras que el actor Álex García dedica a Verónica Echegui, fallecida el pasado 24 de agosto a los 42 años. El que fuera su pareja durante 13 años y con el que le unía una estrecha relación, ha querido despedirse en una carta que ha publicado este domingo el diario El País.

«Fuiste italiana, inglesa, murciana, catalana y canaria... Siempre agarrabas las raíces y las hacías tuyas. La oscura raíz del grito que diría Lorca. Me enseñabas que todos somos esa raíz, del amor y la oscuridad. Que todos somos uno, el árbol, la ola, tu padre y la hormiga que sube por la pared del dormitorio en verano...», escribe el actor que comienza su escrito recordando un momento muy especial de su relación. Fue en Rumanía. Ambos bailaban descalzos bajo la lluvia y en medio del barro y la gente les gritaba «Fara fricka», un 'sin miedo' al que ahora se aferran todos lo que querían a la actriz que saltó a la fama con 'Yo soy la Juani'.

«Nunca fuiste actriz, fuiste canal. Altavoz de los corazones dormidos de esta tierra a los que dabas tu voz, tus dolores y todas tus vivencias más allá de este planeta a veces tan dual... Por eso tus personajes son universales. Porque son uno y tú eras todos. Ahí también eras feliz», escribe el García en cuyas líneas remarca el impacto que ha tenido la muerte de Echegui. «Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren...»

Las palabras que elige el actor, que durante en las horas posteriores a la muerte de la que fue su pareja permaneció en su capilla ardiente pero con la misma discreción desplegada por ambos durante su relación, denotan el tremendo amor que sentía por ella. «Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días... y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre». Y concluye recordando de nuevo aquel 'fara fricka'. «Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor».

