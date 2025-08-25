Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui

Silvia Osorio Lunes, 25 de agosto 2025, 12:39 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años. Según ha informado este lunes 'El Mundo', la intérprete madrileña llevaba varios días ingresada en el hospital 12 de Octubre debido a «una enfermedad». La actriz adquirió gran popularidad por encarnar a La Juani en la película de Bigas Lunas, 'Yo soy la Juani', en 2006, un trabajo que le valió una nominación a los Premios Goya a mejor actriz revelación. Aquel inolvidable papel dejó una profunda huella, pero su carrera continuó con películas como 'El patio de mi cárcel' y 'Katmandú, un espejo en el cielo', por las que también fue postulada en los Goya. También hizo sus pinitos como directora. En 2022 se alzó con el Goya al Mejor Cortometraje por 'Tótem loba'.

La noticia de su repentina muerte ha conmocionado al mundo del cine. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los motivos de su deceso. Su entorno más cercano ha vivido con máxima discreción la hospitalización de la joven. Su último trabajo se estrenó el pasado mes de febrero, en la comedia romántica de Dani de la Orden 'A muerte' para Apple TV+. Su última publicación en redes tuvo lugar el pasado 15 de junio para promocionar la serie.

Verónica Echegui, que nació un 16 de junio del 83 en Madrid, era hija de un abogado y de una funcionaria de origen vasco. Desde niña ya supo que quería ser actriz. Era su sueño. A los nueve años decidió que quería ser actriz y tras acabar sus estudios, se presentó a las pruebas para entrar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Debutó en la televisión con papeles pequeños en series como 'Una nueva vida' y 'Paco y Veva'. En 2005, se sube al escenario del Teatro María Guerrero de Madrid para interpretar a Beatriz en el montaje Infierno de Tomaž Pandur, basado en la obra de Dante Alighieri. Su primera incursión en el mundo del cine fue en la película 'Yo soy la Juani', donde interpretó a la protagonista.

Por dicho papel fue candidata al Premio Goya a la mejor actriz revelación en la XXI edición de los Premios Goya. Tras el éxito de crítica que tuvo su participación en la película 'Yo soy la Juani', Echegui empezó a recibirmás proyectos. Siempre se le consideró una actriz con un enorme talento y personalidad.

A nivel personal, la actriz estuvo casada con el también actor Álex García, durante 13 años. Se conocieron en el año 2010 tras coincidir en el rodaje de la película 'Seis puntos sobre Emma' que ambos protagonizaron, pero en 2023 pusieron punto y final a su relación.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Temas

Audiencias

Cine