Consternación en el cine español tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años

Silvia Osorio Lunes, 25 de agosto 2025, 13:48 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

El Séptimo Arte llora la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales. La intéprete madrileña, que saltó a la fama a raíz de su papel protagonista en 'La Juani', de Bigas Luna, llevaba varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre por una enfermedad. Su pérdida supone un duro golpe a la escena nacional.

Unión de actores y actrices

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años.



Descansa en paz pic.twitter.com/jtEm9casWL — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 25, 2025

Academia de Cine

Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Nominada en cinco ocasiones en los Goya, en 2022 se hizo con el premio a Mejor Cortometraje de Ficción, en calidad de directora.https://t.co/EL8GTbEe1J pic.twitter.com/sbc1hoR6Tk — Academia de Cine (@Academiadecine) August 25, 2025

Premios Feroz

Compartimos la conmoción por el fallecimiento de Verónica Echegui, actriz extraordinaria y ganadora de un Premio Feroz en 2021 por la película ‘Explota, Explota’. Un abrazo y todo nuestro cariño para la familia y amigos de Verónica. pic.twitter.com/U3sq5RTXzB — Premios Feroz (@PremiosFeroz) August 25, 2025

María Castro

Elena Rivera

