Consternación en el cine español tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:48

El Séptimo Arte llora la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales. La intéprete madrileña, que saltó a la fama a raíz de su papel protagonista en 'La Juani', de Bigas Luna, llevaba varios días ingresada en el Hospital 12 de octubre por una enfermedad. Su pérdida supone un duro golpe a la escena nacional.

Unión de actores y actrices

Academia de Cine

Premios Feroz

María Castro

Elena Rivera

