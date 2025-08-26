El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Isak Férriz y la fallecida Verónica Echegui, protagonistas de 'Ciudad de sombras', que Netflix tiene pendiente de estrenar. Netflix

'Ciudad de sombras', la serie policíaca que Netflix estrenará tras la muerte de Verónica Echegui

La actriz madrileña, fallecida a los 42 años, no dejó de trabajar a pesar de su enfermedad

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 26 de agosto 2025, 10:01

Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, a causa de un cáncer, atesoraba una dilatada trayectoria en el cine como actriz y también como directora, faceta con la que se alzó con un Premio Goya en 2022. A pesar de su cruel enfermedad, la intérprete madrileña no dejó de trabajar. Lo hizo mientras pudo. De hecho, hay dos trabajos que verán la luz en los próximos meses: una serie de Netflix y una película dirigida por Sara Sálamo.

Noticias relacionadas

Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui

Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui

El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui:

El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui:

La carrera de Verónica Echegui, en imágenes

La carrera de Verónica Echegui, en imágenes

Consternación en el cine y la sociedad española tras su repentina muerte

Consternación en el cine y la sociedad española tras su repentina muerte

Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi

Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi

La actriz que dio vida a la inolvidable 'Juani' en 'Yo soy La Juani' de Bigas Luna protagoniza un thriller policíaco para Netflix, 'Ciudad de sombras'. Echegui encarna a Rebeca Garrido, una subinspectora que junto a su superior debe resolver un macabro crimen. La cinta gira en torno al hallazgo de un cadáver calcinado en el edificio de Gaudí de Barcelona.

La serie se rodó el pasado mes de febrero en la capital catalana, tal y como promocionó entonces la plataforma. Se desconoce sí la intérprete madrileña se encontraba en ese momento en tratamiento, ya que han trascendido escasos detalles de su enfermedad.

Daniel Guzmán: «Íbamos a trabajar juntos»

En 'Ciudad de sombras', Echegui comparte cartel con Isak Férriz y Ana Wagener. La cinta está dirigida por Jorge Torregrossa, responsable de éxitos como 'El cuerpo en llamas', 'Fariña' o 'Intimidad'. Por el momento, Netflix no ha confirmado la fecha de estreno, pero se espera que sea a lo largo de 2025. También está pendiente de estreno 'Hortelana', el primer largometraje de Sara Sálamo que ha ganado el Premio Music Library & SFX en la XXVI Edición del Festival Abycine. Una historia sobre la maternidad compartida por la madrileña, Diego Martín y Olivia Molina. Verónica Echegui también participa en la película. Este lunes, Sara Sálamo fue de las primeras en acudir al tanatorio de La Paz.

Sara Sálamo y Daniel Guzmán, con quienes Verónica Echegui compartía proyectos profesionales, este lunes en el tanatorio de La Paz. E. C.

Pocos compañeros de profesión conocían el drama por el que estaba atravesando la actriz. Daniel Guzmán reveló a su llegada a dicho tanatorio que tenía previsto iniciar un proyecto juntos, que finalmente, ni siquiera se pudo empezar: «En la última etapa estuvimos juntos para hacer un proyecto y bueno... Yo lo mantuve con sensibilidad y en secreto, porque ella me pidió que fuera muy discreto», señaló el actor y director.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  4. 4

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  5. 5

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  6. 6

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  7. 7

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  8. 8 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  9. 9 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Ciudad de sombras', la serie policíaca que Netflix estrenará tras la muerte de Verónica Echegui

&#039;Ciudad de sombras&#039;, la serie policíaca que Netflix estrenará tras la muerte de Verónica Echegui