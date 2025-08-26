'Ciudad de sombras', la serie policíaca que Netflix estrenará tras la muerte de Verónica Echegui La actriz madrileña, fallecida a los 42 años, no dejó de trabajar a pesar de su enfermedad

Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, a causa de un cáncer, atesoraba una dilatada trayectoria en el cine como actriz y también como directora, faceta con la que se alzó con un Premio Goya en 2022. A pesar de su cruel enfermedad, la intérprete madrileña no dejó de trabajar. Lo hizo mientras pudo. De hecho, hay dos trabajos que verán la luz en los próximos meses: una serie de Netflix y una película dirigida por Sara Sálamo.

La actriz que dio vida a la inolvidable 'Juani' en 'Yo soy La Juani' de Bigas Luna protagoniza un thriller policíaco para Netflix, 'Ciudad de sombras'. Echegui encarna a Rebeca Garrido, una subinspectora que junto a su superior debe resolver un macabro crimen. La cinta gira en torno al hallazgo de un cadáver calcinado en el edificio de Gaudí de Barcelona.

La serie se rodó el pasado mes de febrero en la capital catalana, tal y como promocionó entonces la plataforma. Se desconoce sí la intérprete madrileña se encontraba en ese momento en tratamiento, ya que han trascendido escasos detalles de su enfermedad.

Daniel Guzmán: «Íbamos a trabajar juntos»

En 'Ciudad de sombras', Echegui comparte cartel con Isak Férriz y Ana Wagener. La cinta está dirigida por Jorge Torregrossa, responsable de éxitos como 'El cuerpo en llamas', 'Fariña' o 'Intimidad'. Por el momento, Netflix no ha confirmado la fecha de estreno, pero se espera que sea a lo largo de 2025. También está pendiente de estreno 'Hortelana', el primer largometraje de Sara Sálamo que ha ganado el Premio Music Library & SFX en la XXVI Edición del Festival Abycine. Una historia sobre la maternidad compartida por la madrileña, Diego Martín y Olivia Molina. Verónica Echegui también participa en la película. Este lunes, Sara Sálamo fue de las primeras en acudir al tanatorio de La Paz.

Ampliar Sara Sálamo y Daniel Guzmán, con quienes Verónica Echegui compartía proyectos profesionales, este lunes en el tanatorio de La Paz. E. C.

Pocos compañeros de profesión conocían el drama por el que estaba atravesando la actriz. Daniel Guzmán reveló a su llegada a dicho tanatorio que tenía previsto iniciar un proyecto juntos, que finalmente, ni siquiera se pudo empezar: «En la última etapa estuvimos juntos para hacer un proyecto y bueno... Yo lo mantuve con sensibilidad y en secreto, porque ella me pidió que fuera muy discreto», señaló el actor y director.