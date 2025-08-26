El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto» El fallecimiento de la actriz de 42 años ha causado una gran conmoción

'Yo soy La Juani' fue la película que catapultó a la fama a Verónica Echegui y también supuso el inicio de una estrecha amistad con Dani Martín. La muerte prematura, a los 42 años, de la actriz madrileña ha dejado desolado al cine español y a sus familiares y amigos, entre los que se encuentra el exlíder de 'El Canto del Loco'.

El cantante ha publicado una desgarradora carta para despedirse de la intérprete en la que refleja su consternación y dolor por su fallecimiento inesperado. «La Vero era la Penélope de 'Jamón jamón', la Rosalía de 'Saoko, papi, saoko', la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero», comienza el artista en su mensaje publicado en su perfil de Instagram junto a una fotografía de los dos juntos durante el rodaje del inolvidable film de Bigas Luna.

Martín prosigue en su mensaje con palabras muy sentidas sobre la que fue su compañera de reparto. «A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos».

El cantante se quedó roto tras conocer la noticia de su fallecimiento, que este lunes sorprendía al mundo del cine. Su enfermedad, un cáncer, según publicó la Agencia EFE, solo la conocía su entorno más cercano. La intérprete madrileña prefirió llevar su dolor con discreción.

«Eres única, inolvidable»

«Hacía tiempo que no la veía, hasta esta mañana. No sabía que hoy nos encontraríamos, así es esta vida, que no es nuestra. Ojalá no haberte visto hoy, que Bigas siguiera también aquí y habernos ido a comer con él a su huerta ajos, aceite, hortalizas, su vino tan rico y brindar por todo lo que nos quedara por hacer. Pero esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida no lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa».

El exlíder de 'El Canto del loco' finaliza su escrito con un verso de una las canciones de la banda sonora de la película que les unió, 'Como en un mar eterno'. «Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. Nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche. Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor para que cuando cante llegar a tu corazón».