Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, era descendiente directa del dramaturgo José Echegaray y Eizaguirre (1832-1916), primer español en recibir el ... Premio Nobel de Literatura en 1904, que era hijo de aragonés y de guipuzcoana natural de Azkoitia. «Toda mi familia materna es vasca, lo que pasa es que andan desperdigados por España», detalló la actriz madrileña, allá por 2006, en una entrevista concedida a 'El País', no mucho antes de participar en su primer trabajo vinculado con Euskadi. En 2008 trabajó en la película 'La casa de mi padre' (2008), de Gorka Merchán, en la que interpretaba a Sara, hija de Txomin Garay (Carmelo Gómez), un empresario amenazado por ETA que regresa del exilio en Argentina, con un reparto que incluía a Emma Suárez, Juan José Ballesta y Álex Angulo. El filme se rodó íntegramente en localidades guipuzcoanas como Rentería, Hernani, Hondarribia y Tolosa.

La serie 'Intimidad' (2022) de Netflix es el proyecto más reciente y ambicioso de Echegui relacionado con Euskadi. La producción, creada por Verónica Fernández y Laura Sarmiento, se grabó durante 20 semanas en más de 70 localizaciones del País Vasco, pero la ambientación principal se centraba en Bilbao, con escenarios tan reconocibles como el Guggenheim, la Universidad de Deusto, Azkuna Zentroa y el Ayuntamiento. La actriz se metía en la piel de Ane, la trabajadora de una fábrica a la que un puñado de compañeros destrozaba la vida al compartir imágenes suyas de contenido sexual. El reparto de 'Intimidad' se completaba con Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz, Emma Suárez y Ana Wagener. La serie contaba con el respaldo de la productora donostiarra Txintxua Films nacida en 2008.

La relación de Echegui con San Sebastián era estrecha y también se hizo notar en el Zinemaldia, donde participó al menos en tres ocasiones. La primera aparición documentada, en 2008, se enmarca en el estreno de 'El patio de mi cárcel', de Belén Macías, que se proyectó en la Sección Oficial del festival y compitió por la Concha de Oro. Catorce años más tarde, en 2022, pisó la alfombra fucsia para defender dos proyectos: por un lado, la comedia coral 'Historias para no contar', de Cesc Gay, que se presentó en las Galas RTVE y contaba con José Coronado, Javier Rey, Chino Darín y Anna Castillo; y por otro, el cortometraje 'Estepas', codirigido por Pedro Marchán y Kike Maíllo, ganador de la segunda edición del certamen Audi Future Stories, en el que Echegui compartía protagonismo con Javier Oliveras.

La última vez que se dejó ver en el Festival de San Sebastián fue el año pasado con 'Justicia artificial', de Simón Casal, que se vio en la sección Made in Spain. La actriz madrileña interpretaba a Carmen Costa, una reconocida jueza, y estaba arropada por colegas como Alberto Amann, Tamar Novas y Alba Galocha.