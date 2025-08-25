El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Escena de 'La casa de mi padre' (2008), de Gorka Merchán, con Carmelo Gómez en el papel de un empresario amenazado por ETA y Verónica Echegui como su hija, Sara.

Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi

Descendiente del dramaturgo José Echegaray y Eizaguirre, participó en la película 'La casa de mi padre' y la serie 'Intimidad', rodadas en el País Vasco, y brilló en el Zinemaldia hasta el año pasado

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:13

Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, era descendiente directa del dramaturgo José Echegaray y Eizaguirre (1832-1916), primer español en recibir el ... Premio Nobel de Literatura en 1904, que era hijo de aragonés y de guipuzcoana natural de Azkoitia. «Toda mi familia materna es vasca, lo que pasa es que andan desperdigados por España», detalló la actriz madrileña, allá por 2006, en una entrevista concedida a 'El País', no mucho antes de participar en su primer trabajo vinculado con Euskadi. En 2008 trabajó en la película  'La casa de mi padre' (2008), de Gorka Merchán, en la que interpretaba a Sara, hija de Txomin Garay (Carmelo Gómez), un empresario amenazado por ETA que regresa del exilio en Argentina, con un reparto que incluía a Emma Suárez, Juan José Ballesta y Álex Angulo. El filme se rodó íntegramente en localidades guipuzcoanas como Rentería, Hernani, Hondarribia y Tolosa.

