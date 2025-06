SEA pide «agilidad administrativa» a las instituciones e insiste en la necesidad de suelo industrial en Álava

«Agilidad administrativa» y «suelo industrial» con el Plan General de Vitoria en la recta final antes de hacerse realidad. Con esas reclamaciones ha ... cerrado este viernes Juan Antonio Sánchez Corchero la asamblea anual de SEA Empresas Alavesas. El presidente de la patronal ha pedido en un auditorio plagado de autoridades institucionales estas dos cuestiones dentro de un abanico de necesidades a las que ha apuntado como claves para el «éxito» de las empresas.

En su primera asamblea como máximo líder del empresariado alavés, Sánchez Corchero ha incluido las cuestiones que ha abanderado la patronal durante los últimos años. Asuntos como la necesidad de suelo industrial o la lucha contra el absentismo -según SEA, en Álava es el más alto de España- han formado parte de un discurso que, sin embargo, ha hecho un llamamiento a conseguir una mayor agilidad administrativa, a dotarse de mejores infraestructuras energéticas -Lakua defiende esto precisamente este viernes en la Conferencia de Presidentes en Barcelona- y a conseguir unas «comunicaciones ágiles».

Esta última reclamación llega en un momento clave para el desarrollo del TAV de Burgos a Álava y cuando VIA busca ya una aerolínea para conectar a Madrid y Barcelona con Foronda. Sin referencias explícitas, Sánchez Corchero sí que ha concretado que harán falta esas conexiones «tanto aéreas como por ferrocarril».

El presidente de la patronal alavesa ha pedido un «reconocimiento al papel» que desempeñan los empresarios. «Las empresas no sólo creamos riqueza; promovemos la cohesión, damos estabilidad y sostenemos los servicios públicos a través de la contribución fiscal», ha afirmado.

El líder de SEA, asimismo, ha reivindicado la colaboración público-privada como una de las claves para construir «una Álava más próspera, más justa y más cohesionada». A esa fórmula ha atribuido Sánchez Corchero un tejido empresarial alavés que «no se ha construido de la noche a la mañana», con la operación de Talgo como el caso de éxito más reciente.

«Estamos generando condiciones para nuevos proyectos»

El diputado general de Álava ha recogido varios de los guantes lanzados por Sánchez Corchero durante su intervención. Ramiro González ha recalcado que «la competitividad va de la mano de la colaboración» y ha asegurado que la Diputación está «acompañando» a las empresas con medidas como la fiscalidad.

González ha reivindicado su apuesta por los vuelos desde Vitoria a Madrid y Barcelona de forma indirecta y ha augurado una «consolidación de Foronda como nodo logístico y aeropuerto comercial al servicio del desarrollo económico». También ha defendido los últimos datos de empleo -el paro está en el 6,59%-, la alta ocupación de los polígonos industriales o la ampliación de Miñano. «Estamos generando condiciones para que el talento se quede, para que nuevos proyectos nazcan aquí y para que la economía se construya sobre bases sólidas: sostenibilidad, conocimiento, cooperación», ha vaticinado.

Contra el «tabú» del absentismo

La asamblea de SEA ha llegado apenas dos semanas después de que la entidad presentase su primer observatorio de absentismo, según el cual Álava ostenta las tasas más altas de España: en el territorio uno de cada diez trabajadores falta a su puesto de trabajo. Para la patronal, este fenómeno «ha dejado de ser marginal para convertirse en una barrera real para la productividad, la planificación de los recursos humanos y la competitividad global de nuestras empresas».

«El absentismo no puede seguir siendo un tabú», ha alertado Sánchez Corchero. «Debemos hablar de él con responsabilidad desde todos los frentes: el sanitario, el normativo, el educativo y el empresarial. Y hacerlo sin culpabilizar a nada ni a nadie, pero sí con valentía para buscar soluciones efectivas». «No es un problema -ha insistido- exclusivo del mundo empresarial; es una cuestión de país que requiere atención urgente y respuesta coordinada».

Tanto el vicelehendakari Mikel Torres como el diputado general han dedicado parte de sus palabras a este fenómeno, aunque en tonos distintos. Mientras González (PNV) ha prometido acompañamiento a la patronal, Torres ha sido más ambiguo. El consejero socialista de Trabajo, de hecho, no ha hablado de absentismo sino de «altos índices de incapacidad temporal motivados por diversos factores». El vicelehendakari ha prometido reactivar la Mesa de Diálogo Social en torno a esta medida, pero ha admitido una igual preocupación por la siniestralidad laboral. «Sé de los esfuerzos que estáis haciendo, pero no son suficientes», ha afirmado Torres. «No debemos ver como algo normal que una persona salga a diario de su casa para cumplir con su jornada laboral, ganar su salario y no pueda volver con su familia por fallecer en su puesto de trabajo», ha sentenciado.

Sobre el SMI vasco, el presidente de los empresarios alaveses ha asegurado que ellos están «dispuestos a sentarnos y hablar de todo», pero ha enmarcado esa negociación en la mesa de diálogo social. «Siempre hemos sido favorables al diálogo y al entendimiento. No como otros que ya desde sus asambleas hablan de conflictos y huelgas como base de sus reivindicaciones», ha afirmado en referencia a la reciente asamblea de ELA, donde el sindicato volvió a otorgar a Mitxel Lakuntza el bastón de mando.

Pese a ello, Sánchez Corchero sí ha querido lanzar una advertencia: «Que nadie piense que las empresas trabajamos sin ánimo de lucro». «Creemos que no hay que perder nunca el ánimo ni el lucro. Sin beneficios no se puede ni invertir ni generar empleo», ha subrayado.