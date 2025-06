ELA cierra su congreso con un mensaje al lehendakari: «Abandone el autoritarismo y dé paso a la negociación»

Sin sorpresas y con sus líneas reforzadas. ELA cierra su XVI congreso con apoyo unánime a su informe de gestión, a la renovación de su ... declaración de principios, a la ponencia debatida este martes y a la reelección de su comité ejecutivo (con el 90% de los votos), liderado por Mitxel Lakuntza. El secretario general acaba de cerrar el encuentro en clave política, con una intervención en la que se ha dirigido a Imanol Pradales, para desterrar algunos mitos que rodean al sindicato como su apuesta al conflicto por el conflicto. «Si no quiere huelga, el lehendakari sabe el camino: que abandone el autoritarismo y dé paso a la negociación», ha subrayado remarcando los interminables procesos que han sido necesarias para alcanzar acuerdos en Osakidetza, en educación o en las residencias. «Superamos ese bloqueo gracias a la huelga y por eso conseguimos convenios. Por eso Euskal Herria es una excepción sindical», ha alegado.

Lakuntza, que hoy ha vuelto a aprovechar el escenario del palacio Euskalduna de Bilbao para poner en valor la «solidez de un sindicato formado por 104.000 personas afiliadas», también ha aludido al presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, a quien acusa de negar la capacidad de ELA de llegar a acuerdos. «Hay que estar desconectado de la realidad de este país para no saber qué sindicatos consiguen más convenios», ha criticado, sacando pecho de «los más de 250» alcanzados de forma anual.

«No es cierto que la única legitimidad política que exista en una sociedad nazca de unas elecciones políticas. Los diferentes agentes que conformamos la sociedad civil tenemos plena legitimidad, en la medida en que tenemos derechos fundamentales para incidir en la política», ha reivindicado, criticando que algunos partidos cuestionan los derechos fundamentales del sindicato, como el de la libertad de expresión o la libertad sindical.

El secretario general de ELA ha defendido que ante el actual «ataque neoliberal» el modelo sindical «a favor de la mediación, la moderación y la comprensión está en crisis», y que es la «lucha» la que genera «adhesión, ilusión y militancia». «Los sindicatos no estamos para frenar los clamores y deseos de la clase trabajadora, sino para organizar la lucha de quienes peor lo están pasando», ha alegado en un discurso en el que también ha reiterado que «la huelga es la única opción que nos dejan».

Objetivos compartidos

Antes del cierre a manos de Lakuntza, el encuentro ha contado con la intervención de varios invitados incluyendo al coordinador general de LAB, Igor Arroyo. En el encuentro éste ha señalado que aunque ambos sindicatos «no vamos de la mano, aunque lo hayamos intentado en numerosas ocasiones y eso es una realidad que debemos normalizar, no nos hace adversarios». Arroyo ha añadido que comparten «enemigos muy fuertes» a los que deben combatir juntos, y comparten metas como el objetivo de alcanzar un SMI propio para Euskadi. «Debemos poner las necesidades de la clase trabajadora en el centro para conseguir ese salario mínimo aquí. Aunque no compartamos todo el camino, podemos trabajar juntos», ha reivindicado.

El congreso cerrado a mediodía, y en el que han participado más de 700 delegados, también ha contado este martes con las intervenciones de Amaia Muñoa, Leire Txakartegi, Aitor Murgia y Pello Igeregi, que han presentado la ponencia aprobada por el comité nacional. Muñoa, secretaria general adjunta de ELA, ha advertido que el futuro del País Vasco no se puede construir en unos marcos fijados fuera. «La unilateralidad no es deseable, pero hoy por hoy es la única vía realista para cambiar la correlación de fuerzas. No estamos hablando de un conflicto abierto o heroico; estamos hablando de recuperar la capacidad política, dejando de una vez por todas de vivir en la ficción de la bilateralidad», ha apuntado.