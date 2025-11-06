El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores de Fibertecnic, durante una protesta frente al Parlamento vasco E. C.

La plantilla de Fibertecnic, filial de Aernnova, eleva el conflicto por el convenio con una huelga indefinida

Los 165 trabajadores trasladarán las protestas por sus condiciones a las instituciones tras el interés del Gobierno vasco en entrar en el accionariado de la empresa alavesa

J. M. Navarro

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

El conflicto por el convenio de Fibertecnic da otro paso más. Los 165 trabajadores de la compañía alavesa, integrada dentro de Aernnova, aprobaron ayer en ... asamblea pasar a la huelga indefinida tras siete jornadas de paro. Los sindicatos ELA y LAB han confirmado este viernes este paso, con el que pretenden redoblar la presión sobre la empresa para desbloquear la negociación del nuevo pacto laboral. Comisiones Obreras, por su parte, no se ha sumado a este movimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  7. 7

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  8. 8

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  9. 9

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  10. 10

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La plantilla de Fibertecnic, filial de Aernnova, eleva el conflicto por el convenio con una huelga indefinida

La plantilla de Fibertecnic, filial de Aernnova, eleva el conflicto por el convenio con una huelga indefinida