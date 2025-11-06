La plantilla de Fibertecnic, filial de Aernnova, eleva el conflicto por el convenio con una huelga indefinida

El conflicto por el convenio de Fibertecnic da otro paso más. Los 165 trabajadores de la compañía alavesa, integrada dentro de Aernnova, aprobaron ayer en ... asamblea pasar a la huelga indefinida tras siete jornadas de paro. Los sindicatos ELA y LAB han confirmado este viernes este paso, con el que pretenden redoblar la presión sobre la empresa para desbloquear la negociación del nuevo pacto laboral. Comisiones Obreras, por su parte, no se ha sumado a este movimiento.

La parte social ya trasladó una nueva oferta de condiciones la semana pasada, pero la empresa rechazó este planteamiento y remitió una contraoferta con condiciones «que no cumplían con las exigencias de la plantilla» para LAB y que directamente «eran peores que las anteriores» según ELA.

La plantilla iniciará el paro indefinido el próximo lunes. LAB ha anunciado que las movilizaciones se trasladarán «a las puertas de los responsables de esta negociación» y que también alcanzarán «a las instituciones», toda vez que el Gobierno vasco ya ha manifestado su interés de entrar en Aernnova para garantizar su arraigo. A este respecto, la central ya lanza una advertencia: «No vale con regar con dinero público al sector privado sin condicionamiento alguno. El empleo de calidad que defienden está en que las plantillas tengan las condiciones de trabajo que necesitan y se merecen».

Los trabajadores están celebrando este jueves su séptima jornada de paro. Según los sindicatos, la jornada está teniendo «un amplio seguimiento». «Casi todos los trabajadores y trabajadoras de producción se han sumado a la huelga hasta el punto de parar la producción de la fábrica». Entre las exigencias de las centrales para el nuevo convenio figuran cuestiones como «las subidas (salariales) ligadas al IPC, la reducción de jornada, el contrato de relevo y el aumento económico de los pluses».