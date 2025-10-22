El lehendakari recuerda en Aernnova que «está dispuesto a arriesgar» para garantizar el «arraigo y el empleo»

«Estamos dispuestos a ser el elemento de la ecuación que garantice el arraigo y facilite las condiciones para un empleo de calidad». El mensaje ... del lehendakari Imanol Pradales es una bandera del programa de legislatura del Gobierno vasco, pero dicho este miércoles en la sede de Aernnova en Álava tiene una especial relevancia. Más, cuando lo ha reforzado señalando que «tenemos herramientas para ello: el recientemente aprobado Plan de Inversiones». Mecanismos de financiación que el Ejecutivo ha activado esta legislatura, como la Alianza Financiera Vasca, para reforzar las inversiones en la industria vasca garantizando su arraigo y en proyectos estratégicos como el de Talgo.

Pradales ha querido trasladar un respaldo total a la compañía alavesa que fabrica elementos de la estructura de aviones y que es líder internacional como proveedor de los grandes fabricantes como Airbus, Boeing o Embraer con más 5.900 empleados en todo el mundo y mil millones de facturación.

Lo ha hecho después de que hace dos semanas su consejero delegado, Ricardo Chocarro, anunciara su dimisión. Un movimiento que anticipa momentos complicados en la empresa que atraviesa cambios en su estructura de mando. El fondo de inversor Towerbrook, el accionista de referencia, propició el nombramiento de un presidente ejecutivo el pasado marzo, Grant Skinner, que lidera el diseño del nuevo plan estratégico que se aplicará a partir de 2026.

Además, Aernnova cerró en 2024 un segundo ejercicio consecutivo en pérdidas. Éstas ascendieron a 16,98 millones acumulándose a los 17,5 de 2023, y frente a los 47 millones de ganancias en 2022. Una situación que se añade a un elevado endeudamiento con más de 600 millones.

En una visita a las instalaciones alavesas cargada de simbolismo por las presencias, el lehendakari, acompañado del consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha sido recibido precisamente por Ricardo Chocarro, por el fundador y presidente institucional de Aernnova, Iñaki López de Gandásegui, y el secretario general de la compañía, Hipólito Suarez. No estaba, en cambio, el presidente ejecutivo, Grant Skinner.

Pradales ha destacado, parafraseando al ingeniero aeroespacial Mark Lundstrom, que Aernnova «está a la vanguardia del diseño, el desarrollo y la ingeniería aeroespacial». «Sois líderes mundiales y una referencia absoluta», ha sentenciado. Unos logros que ha achacado al talante y vocación del fundador, López de Gandasegui, y también a la labor de Chocarro. Durante su gestión, desde hace siete años, ha afrontado la crisis del covid y ha reforzado los centros de producción de la empresa con nuevas plantas en Portugal y Reino Unido. «Estoy seguro, Ricardo, que has sido una pieza fundamental en todo esto», ha remarcado el lehendakari.

El jefe del Gobierno vasco también ha reconocido que «vivimos tiempos complicados» en los que es «más necesario que nunca transmitir seguridad, más si cabe en una empresa y en un sector estratégicos para Euskadi. Por eso -ha recordado- estaremos, como siempre hemos estado, donde toca».

Futuro prometedor

Antes de comenzar la visita a las instalaciones de la planta de Aernnova en la localidad alavesa de Berantevilla, también ha intervenido el fundador de la compañía y actual presidente institucional, Iñaki López Gandásegui. El industrial vasco ha recordado los orígenes de la empresa en 1992, cuando precisamente el apoyo del Gobierno vasco para aceptar un pedido de Embraer inició la andadura del negocio aeronáutico que nació como una división de la antigua Gamesa.

López Gandásegui ha señalado que, tras momentos complicados entre 2020 y 2024 por el impacto del covid en el sector, «el escenario que viene es positivo» por el crecimiento de la aeronáutica en la actividad comercial y el gran crecimiento en la cartera de pedidos de los grandes fabricantes. Una situación que Aernnova afronta preparada tras reforzar su capacidad industrial. Para López Gandasegui, «el apoyo del Gobierno es una garantía para el futuro».