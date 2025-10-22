El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ricardo Chocarro, Iñaki López de Gandásegui, el lehendakari, Mikel Jauregi e Hipolito Suárez Blanca Saenz de Castiilo

El lehendakari recuerda en Aernnova que «está dispuesto a arriesgar» para garantizar el «arraigo y el empleo»

Pradales respalda a la compañía, a su consejero delegado, que anunció su dimisión hace dos semanas, y destaca que es una «empresa y sector estratégicos para Euskadi

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:02

Comenta

«Estamos dispuestos a ser el elemento de la ecuación que garantice el arraigo y facilite las condiciones para un empleo de calidad». El mensaje ... del lehendakari Imanol Pradales es una bandera del programa de legislatura del Gobierno vasco, pero dicho este miércoles en la sede de Aernnova en Álava tiene una especial relevancia. Más, cuando lo ha reforzado señalando que «tenemos herramientas para ello: el recientemente aprobado Plan de Inversiones». Mecanismos de financiación que el Ejecutivo ha activado esta legislatura, como la Alianza Financiera Vasca, para reforzar las inversiones en la industria vasca garantizando su arraigo y en proyectos estratégicos como el de Talgo.

