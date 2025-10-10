El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ricardo Chocarro, consejero delegado de Aernnova Luis Ángel Gómez

El consejero delegado de Aernnova dejará la compañía a final de año

Chocarro anuncia su dimisión «por motivos personales» en un momento complicado, tras dos años de pérdidas, aunque en su mandato ha duplicado la facturación llegando a los 1.000 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:17

El consejero delegado de Aernnova, Ricardo Chocarro, que estaba al frente de la empresa vasca desde hace siete años, anunció este miércoles en el consejo ... de administración su dimisión por «motivos personales». La noticia ha sido comunicada a la plantilla este viernes, tal y como El CORREO ha confirmado en fuentes sindicales.

