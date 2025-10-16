El atletismo alavés teme que la crisis de la Federación Vasca impacte en sus cuentas

«Incertidumbre» y «preocupación». Ese es el sentir de los clubes alaveses de atletismo tras conocer la dimisión de la Junta Directiva de la Federación ... Vasca de Atletismo (FVA) por los «graves problemas económicos» que hacen peligrar al organismo. Según apuntan a EL CORREO, temen que esta situación límite pueda provocar un efecto dominó y obligue a eliminar del calendario competiciones, dejar a Euskadi fuera del radar nacional o cargar sobre ellos esa 'hipoteca' de la FVA.

El grupo presidido por el vitoriano Mikel García Zurbano continuará en el cargo en funciones hasta pasar el testigo. De manera que se mantendrán las pruebas programadas en lo que resta de año. Sin embargo, el horizonte muestra un futuro incierto ya que sobre la mesa se colocó por primera vez la posibilidad de «disolver la Federación». Una medida extraordinaria que el propio García Zurbano, también presidente del club La Blanca, advierte de que provocaría un «caos» al no existir un figura encargada de toda la coordinación.

El impacto más inmediato sería deportivo. La Federación organiza 15 competiciones en Euskadi –el 14 de diciembre tendrá lugar la media maratón vasca– y realiza convocatorias para que la selección vasca esté representada en las 8 pruebas que conforman el calendario nacional. Sin embargo, tal y como señalaron, uno de los problemas tiene que ver con «el encarecimiento del transporte y los alojamientos han alcanzado niveles inasumibles». Por lo que plantearon «renunciar» a algunas citas nacionales.

«¿Qué aliciente va a tener un atleta que sabe que no va a poder medirse con los mejores deportistas de Euskadi o abanderar a su territorio fuera de casa? Corremos el peligro de perder el músculo que atesoramos en este deporte», apunta García Zurbano. En su club, La Blanca, hay alrededor de 700 atletas. La representación también es nutrida en el Laudio Atletismo Taldea, donde entrenan 250 chavales. «Nos preocupa porque no sabemos dónde va a terminar esto. Para los atletas es frustrante ver que pueden limitarse sus aspiraciones. La FVA también respalda la convocatoria de atletas para los programas de tecnificación que les permite crecer», se lamenta su presidente, Alberto Talledo.

400 de las 3.000 fichas que tramita cada año la Federación son alavesas.

Esta incierta deriva también tendría consecuencias a nivel administrativo. La FVA tramita cada año 3.000 licencias en Euskadi, de las cuales alrededor de 400 se localizan en Álava. A lo que se suman, añade el presidente en funciones, los permisos de los jueces de las competiciones. Un escenario al que también prestan especial atención los clubes, inquietos al entender que recaerá sobre ellos ese sobrecoste para tratar de cerrar la grieta en la hucha. «Es un momento de incertidumbre. ¿Nos van a subir el precio de las fichas o nos van a cobrar por competir? Eso puede tener un efecto de rechazo en los atletas», advierte Pablo Mas. El presidente del club de Amurrio Oinkariak lamenta la «deriva» que ha tomado el atletismo a nivel autonómico.

Unir fuerzas

Algunos clubes aprovecharán la prueba escolar de pista que tendrá lugar la semana que viene para reunirse de manera extraoficial. Una oportunidad para compartir impresiones y tratar de unir fuerzas. Porque este escenario también amenaza con afectar a los cimientos de los equipos alaveses. «En nuestro caso existe una matrícula estatal y otra autonómica. Si no les podemos ofrecer la posibilidad de competir con Euskadi los ingresos del club se verán reducidos», explica Talledo.

No obstante, la FVA no es una excepción. Los problemas económicos golpean a más federaciones de España. De hecho, en la última reunión los presidentes pusieron este tema encima de la mesa y avanzaron que la situación es «insostenible». El ejemplo más cercano es el de la Federación Riojana de Atletismo, que en noviembre también renunció al cargo por «la actual situación económica».