Las elecciones en la Federación Vasca de Atletismo se celebrarán a final de año

Después de anunciar su dimisión, la junta directiva de la Federación Vasca de Atletismo, ahora en funciones, trabaja ya en la búsqueda de un relevo. ... El equipo directivo mira al calendario para anunciar la semana que viene la fecha en la que tendrán lugar las elecciones. Unas votaciones que se celebrarán a finales de año, lo que permitiría a la nueva corporación asumir la dirección con la entrada del nuevo curso.

No obstante, las dudas se centran ahora en saber si llegarán a celebrarse. Entre el anuncio y la apertura de las urnas se abrirá un plazo lo suficientemente extenso –más de un mes– para que alguien decida dar un paso al frente. Pero en mayo, el equipo encabezado por Mikel García fue la única lista en presentarse. «En caso de no presentarse ninguna candidatura se convocará una asamblea extraodrinaria para valorar la posible disolución de la Federación».

Los clubes no son los únicos que miran con preocupación este escenario. «El Gobierno vasco conoce la situación y ha mantenido varios encuentros con la Federación», apuntan desde el departamento que dirige el jeltzale Gorka Iturriaga. «Ahora está en marcha un proceso electoral que desde la dirección de Actividad Física y Deporte se seguirá de cerca para poder acompañar en la búsqueda de soluciones, sin olvidar que es la propia Federación la entidad responsable», añaden.

Una de las soluciones que plantean tanto clubes como integrantes de la federación es que el Gobierno vasco absorba la Federación y gestione directamente su funcionamiento. Sin embargo, Lakua descarta adoptar esa fórmula. «Es la última medida y no es el caso», apuntan al respecto. «Se seguirá el proceso hasta el nombramiento de una nueva junta», concluyen.