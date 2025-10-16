El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Andrade

Las elecciones en la Federación Vasca de Atletismo se celebrarán a final de año

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:27

Después de anunciar su dimisión, la junta directiva de la Federación Vasca de Atletismo, ahora en funciones, trabaja ya en la búsqueda de un relevo. ... El equipo directivo mira al calendario para anunciar la semana que viene la fecha en la que tendrán lugar las elecciones. Unas votaciones que se celebrarán a finales de año, lo que permitiría a la nueva corporación asumir la dirección con la entrada del nuevo curso.

