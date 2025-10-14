Dimite la Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo por los «graves problemas económicos» El organismo, presidido por el vitoriano Mikel García, presenta su renuncia cinco meses después de acceder al cargo

Jon Ander Goitia Martes, 14 de octubre 2025, 16:12 | Actualizado 17:06h. Comenta Compartir

Duro revés al atletismo en Euskadi. La Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo (FVA) ha presentado su dimisión. Una drástica medida que llega tan solo cinco meses después de que el vitoriano Mikel García asumiese el cargo de presidente. La decisión responde, según han explicado a través de un comunicado emitido este martes, a la «grave situación económica que atraviesa la entidad y a la falta de apoyos financieros para garantizar su sostenibilidad».

Se abre, por tanto, un escenario de incertidumbre sobre el rumbo que tomará una federación que representa a alrededor de 3.000 deportistas. «En las próximas semanas se abrirá un nuevo proceso electoral», avanzan. Un tiempo que, esperan, sirva para poder pasar el testigo. «En caso de no presentarse ninguna candidatura, se convocará una asamblea extraordinaria para valorar la posible disolución de la FVA». Hasta entonces, la actual Junta Directiva permanecerá en funciones.

La FVA padece, tal y como describen, un «déficit estructural». Antes de acceder a la presidencia, el equipo encabezado por García mantuvo una reunión con el anterior presidente, Juanjo Andérez, para analizar la situación económica heredada. En dicho encuentro «se constató un importante desequilibrio presupuestario en las cuentas de 2025, así como un progresivo deterioro financiero en los últimos ejercicios».

El organismo maneja un presupuesto cercano al medio millón de euros. Sin embargo, según defienden, no alcanza para cubrir los gastos. Gran parte del importe se destina a las licencias y seguros de los deportistas. Una 'hucha' que se rompe especialmente a la hora de afrontar los costes de las competiciones. Además del transporte, los alojamientos «en destinos turísticos o insulares» han abierto una colosal brecha. A la que se une el «aumento de los costes salariales del personal de secretaría».

Renuncia a campeonatos

De hecho, para tratar de revertir el escenario, explican, «se adoptaron medidas de contención del gasto, entre ellas la suspensión de concentraciones de atletas y la renuncia a participar en algunos Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas». Sin embargo, no terminaron de cerrar el agujero. En ese punto, lamentan la falta de colaboración pública para salvar la situación. «Las aportaciones públicas del Gobierno vasco a la FVA se han mantenido estables desde 2013, mientras que el IPC acumulado en Euskadi ha crecido un 23,3% entre 2015 y 2023, y un 18% entre 2019 y 2023».

No se trata de un caso aislado. En noviembre del año pasado la Federación Riojana de Atletismo también reuninció al cargo por «la actual situación económica». Unas dificultades que le llevaron, según explicaron, a la «suspensión» de algunas pruebas que organizaba. Hay más similitudes. «La hasta ahora Junta Directiva de la Federación Riojana de Atletismo dimite tras poco más de 3 meses en el cargo», añadieron.

Temas

Atletismo