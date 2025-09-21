El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Santurtzi regresa a la élite a lo grande

Ver 15 fotos

Santurtzi regresa a la élite a lo grande

La 'Sotera' se impuso también en la segunda jornada del play-off y junto a Chapela disputará el próximo verano una Eusko Label Liga de la que se despide Kaiku

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:12

Las cosas, una vez de ponerse en faena, conviene que hacerlas bien. Santurtzi es un buen ejemplo. La 'Sotera' dejó el ascenso a la Eusko ... Label Liga muy bien encarrilado el sábado en la primera jornada del play-off disputada en Bermeo, pero este domingo, en aguas de Portugalete, lejos de salir a especular ha querido certificar su regreso a la élite a lo grande tres veranos después. Misión cumplida. Los dirigidos por Alexánder Esteban se han vuelto a imponer en el segundo asalto, de nuevo por delante de Chapela y ambas embarcaciones competirán el próximo año en Primera División.

