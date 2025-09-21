Santurtzi regresa a la élite a lo grande

Las cosas, una vez de ponerse en faena, conviene que hacerlas bien. Santurtzi es un buen ejemplo. La 'Sotera' dejó el ascenso a la Eusko ... Label Liga muy bien encarrilado el sábado en la primera jornada del play-off disputada en Bermeo, pero este domingo, en aguas de Portugalete, lejos de salir a especular ha querido certificar su regreso a la élite a lo grande tres veranos después. Misión cumplida. Los dirigidos por Alexánder Esteban se han vuelto a imponer en el segundo asalto, de nuevo por delante de Chapela y ambas embarcaciones competirán el próximo año en Primera División.

Una campaña más las embarcaciones que vienen de Segunda se llevaron el gato al agua en la promoción frente a aquellas que luchan por no descender. Esta vez le ha tocado a Kaiku perder la categoría después de un año marcado por la irregularidad y en el que ha rendido por debajo de lo esperado. Un mazazo para los de Simondrogas. Los sestaotarras, que la víspera vieron cómo sus esperanzas de salvación se esfumaban tras una pésima regata, salieron a por todas en la ría bilbaína buscando el milagro, pero se toparon con una muralla infranqueable.

La 'Bizkaitarra', consciente de que tenía que arriesgar y cruzar los dedos, arrancó como si no hubiera un mañana. Los patroneados por Iker Gimeno, con la corriente y el viento en contra en ese largo inaugural, realizaron la primera ciaboga en segunda posición. Únicamente Santurtzi consiguió rebajar su crono por un segundo, mientras que Chapela cedía cuatro. Primer objetivo cumplido.

Sin embargo, los verdinegros no consiguieron ampliar el hueco sobre el bote gallego a la vuelta y, a mitad de recorrido, las posiciones se mantenían inamovibles. Santurtzi y Kaiku al frente y Chapela agazapada aguardando su oportunidad, consciente de que el paso de los minutos jugaba a su favor a la vista de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y así fue. Al igual que durante todo el verano, salvo en citas puntuales, Kaiku flaqueó en la segunda mitad de regata.

Kaiku de más a menos

De hecho, Santurtzi le endosó cinco segundos a la 'Bizkaitarra' en ese sector para realizar la última maniobra claramente destacada, mientras que Chapela también recortaba a la mitad su desventaja respecto a los sestaotarras –dos segundos–. La tendencia se mantuvo en la recta final y la 'Sotera' se alzó también con el segundo asalto y con el combate por ko técnico ante la locura de los numerosos aficionados de la marea morada que se dieron cita en Portugalete. Asimismo, la cuadrilla pontevedresa que dirige el expreparador de Zierbena, Juan Zunzunegui, también remató la faena superando a una Kaiku que volvió a ir de más a menos.

Por lo que respecta al play-off femenino, Donostiarra consiguió la salvación y San Juan el ascenso. Las 'Batelerak' se llevaron la segunda jornada por poco más de un bote diferencia en la contrarreloj y, aunque ambas tripulaciones acabaron empatadas a puntos en las suma de ambas jornadas fueron las rosas las que terminaron en primer lugar tras la suma de tiempos de ambos días por poco más de un segundo.

Zarautz, campeona de la Liga ETE, se quedó a las puertas. La 'Enbata' no ha podido poner el broche a su gran año y ha sufrido dos mazazos seguidos en la recta final del verano. Primero fue la descalificación en la clasificatoria de La Concha que le privó de su primera participación en la madre de todas las regatas y ahora se ha quedado sin ascenso.