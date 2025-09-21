Orio culmina su obra maestra en la Bandera El Corte Inglés Los 'aguiluchos' cierran el curso con récord de victorias y puntos en el que es su segundo título de la Eusko label Liga

Julen Ensunza Domingo, 21 de septiembre 2025

Todo artista que se precie intenta dejar alguna gran obra como legado y Orio no ha querido ser menos este verano. El técnico Iker Zabala dejó claro desde que desembarcó en la entidad 'aguilucha' el otoño pasado que llegaba dispuesto a lograr algo sonado y así ha sido, aunque quizá antes de lo que él mismo esperaba. En la Bandera El Corte Inglés, los amarillos culiminaron esa gran creación que podría bautizarse como 'Récord'.

Y es que, la 'San Nikolas' ha conquistado su segunda Eusko Label Liga batiendo todos los registros. En aguas de Portugalete alcanzó nada menos que los dieciséis triunfos –nuevo tope histórico– en veinte citas puntuables de Liga, así como el máximo de puntos cosechado por un club en las 23 ediciones de la competición de la regularidad. Los amarillos cerraron el curso con 234 puntos en su casillero, superando en siete los logrados por Urdaibai la pasada campaña. Palabras mayores. Pero no queda ahí la cosa. A todo ello hay que sumar los tres campeonatos cosechados en junio –Gipuzkoa, Euskadi y España–, así como la Bandera de La Concha. Toda una obra maestra a la que el técnico otorgó un 9,8 de puntuación. «El diez en deporte no existe», zanjó Zabala al respecto.

Los oriotarras sólo han dejado escapar cuatro ikurriñas –Frabrika en San Sebastián, Pasaia, ELCORREO en Lekeitio y la de Getaria–. Tres de ellas han ido a manos de Zierbena, que ayer en Portugalete fue también la que más apretó a los amarillos. La cita que puso el colofón al curso arraunlari tuvo todos los alicientes de las regatas de la ría bilbaína. De la incertidumbre previa por un sorteo que habitualmente suele ser clave se paso a la desilusión de unos al tener que remar por las calles uno y dos –Donostiarra y Urdaibai– y la satisfacción de otros –Orio y Zierbena– por el hecho de hacerlo para las mejores balizas a la vista de las condiciones de marea.

El azar quiso, por tanto, que los dos equipos más fuertes del verano depararan un último duelo al sol babor-estribor y el pulso no defraudó. Donostiarra salió como un tiro en la tanda de honor, pero transcurrido el primer minuto de regateo quedó claro que era circunstancial. Tanto la 'Torrekua' como Urdaibai comenzaron a quedarse atrás castigados por la imposibilidad de evitar la corriente en contra.

Al abrigo del muelle de Las Arenas, por contra, oriotarras y 'galipos' se las tenían tiesas. Los vizcaínos, que poco antes del primer giro lograron situarse en cabeza, se plantaron a mitad de recorrido con un bote de ventaja –tres segundos–. Sin embargo, dilapidaron casi toda la renta en la segunda maniobra ante una Orio que no perdonó el regalo. En un visto y no visto el hueco se marchó hasta los cinco segundos. Pero, Zierbena no se dio por vencida. Recortó diferencias en el arranque del cuarto sector e intentó apurar sus opciones.

Sin embargo, con cuatro segundos entre ambos botes, Aranberri decididó cruzar la 'San Nikolas' de la calle cuatro a la dos por delante de los galipos en el tramo final buscando el empuje de la corriente en una maniobra que levantó amplollas en el plantel vizcaíno y que a la postre resultó determinante. El juez de mar entendió que la acción no generó peligro y los 'aguiluchos' dieron la última pincelada a su obra maestra.