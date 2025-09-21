Sigue en directo la Bandera El Corte Inglés desde Portugalete
Minuto a minuto de la última regata de la temporada en la Eusko Label Liga
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:27
12:12
En el segundo largo, con la corriente a favor, Kaiku mantiene los cuatro segundos de renta sobre Chapela.
12:10
Santurtzi es el mejor tiempo en la maniobra inaugura con un segundo de renta sobre Kaiku.
12:10
Kaiku no tiene nada que perder y ha salido a por todas. A la espera de que pase Santurtzi, los sestaotarras marcan el mejor tiempo en la primera ciaboga a cuatro segundos de Chapela.
12:05
Y justo ahora echa a andar Santurtzi y los cinco contendientes están ya en competición.
12:04
Chapela también se pone en marcha.
12:03
Sale Arkote.
12:02
Arrannnnnca Kaiku en busca del milagro.
12:01
Sale Tirán.
11:57
Faltan cuatro minutos para que arranque el play-off masculino. La primera en partir será la tripulación de Tirán, con el veterano Nando Rúa de nuevo como marca de estribor, y le seguirán a intervalos de un minuto Kaiku, Arkote, Chapela y Santurtzi.
11:47
En 15 minutos aproximadamente arrancará el play-off masculino en el que Santurtzi tiene el ascenso bien encarrilado. Chapela también se encuentra en buena situación tras la primera jornada, con Arkote al acecho para ese segundo billete. Kaiku necesita un milagro para no bajar tras una mala regata ayer en Bermeo.
11:40
CLASIFICACIÓN FINAL PLAY-OFF
San Juan regresa a la élite y Donostiarra mantiene la categoría. Ambas han empatado a puntos, pero las 'Batelerak' han terminado primeras por poco más de un segundo de renta tras la suma de tiempos de ambos días.
11:39
CLASIFICACIÓN SEGUNDA JORNADA PLAY-OFF
11:37
Zarautz, campeona de la Liga ETE, ha sido tercera y seguirá una campaña más en Segunda División. La 'Enbata' tras una gran temporada, no ha podido completar su gran trabajo con el ansiado ascenso.
11:34
San Juan es ya embarcación de la Euskotren Liga, tras imponerse en el segundo asalto del play-off. La segunda plaza y, por tanto, la permanencia es para Donostiarra.
11:32
San Juan se acerca al ascenso. Está marcando diferencias sobre Donostiarra y Zarautz a la vuelta.
11:31
El play-off se va a decidir en contra de la corriente.
11:29
Donostiarra cede dos segundos sobre San Juan y Zarautz en la maniobra.
11:29
Las espadas en la ciaboga siguen en alto. San Juan y Zarautz marcan idéntico crono 5.14
11:24
Sale Donostiarra y las cinco contendientes están ya en regata.
11:23
San Juan se pone también en marcha.
11:23
La Enbata, campeona de la Liga ETE, se la juega.
11:22
Ahora llega la batalla. Sale Zarautz.
11:21
Arranca también Chapela. La dupla gallega perdió ayer mucho tiempo y sus opciones de luchar por el ascenso son prácticamente nulas.
11:20
Tirán ya está en regata.
11:17
Las tripulaciones del play-off femenino se acercan ya a la baliza de salida. La primera en partir será Tirán y le seguirán a intervalos de un minuto Chapela, Zarautz, San Juan y Donostiarra.
11:16
Las diez embarcaciones -cinco masculinas y cinco femeninas- del play-off remarán la contrarreloj por la calle dos.
11:15
La bajamar ha sido hace aproximadamente un cuarto de hora por lo que la marea estará subiendo cuando empiece la jornada. En estos momentos no hay viento, pero se espera que aparezca conforme avanza la mañana.
11:13
La regata de promoción femenina arrancará a las 11.20 con Donostiarra, San Juan y Zarautz luchando con las dos plazas en juego. Cuatro segundos entre las tres tras el primer asalto de ayer en Bermeo.
11:11
Egun on desde Portugalete donde en breve se va a disputar la segunda y definitiva jornada del play-off de ascensos y descensos masculino y femenino y la Bandera El Corte Inglés.
