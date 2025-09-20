El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorka Aranberri desembarca en Bermeo con la decimoquinta bandera del curso para Orio. Ignacio Pérez

Un Orio estelar bate el récord de triunfos en Bermeo

Los 'aguiluchos' quieren poner el broche de orohoy a una temporadade ensueño en la Bandera El Corte Inglés de Portugalete

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:34

«Bandera y récord, bandera y récord», repetía desde la popa de la 'San Nikolas' Gorka Aranberri a los suyos intentado hacerles más llevaderas las ... últimas paladas en aguas de Bermeo. «A lo grande chavales, sí señor», zanjó el patrón de los oriotarras al cruzar la meta mientras alzaba los brazos al cielo y la tropa lo celebraba por todo lo alto. No era para menos. Los 'aguiluchos' han roto todos los registros este verano. Su voracidad parece no tener límites. Superada una meta siempre han encontrado otra a la que aferrarse hasta convertirse en una tripulación estelar.

