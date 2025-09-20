Un Orio estelar bate el récord de triunfos en Bermeo

«Bandera y récord, bandera y récord», repetía desde la popa de la 'San Nikolas' Gorka Aranberri a los suyos intentado hacerles más llevaderas las ... últimas paladas en aguas de Bermeo. «A lo grande chavales, sí señor», zanjó el patrón de los oriotarras al cruzar la meta mientras alzaba los brazos al cielo y la tropa lo celebraba por todo lo alto. No era para menos. Los 'aguiluchos' han roto todos los registros este verano. Su voracidad parece no tener límites. Superada una meta siempre han encontrado otra a la que aferrarse hasta convertirse en una tripulación estelar.

Una vez logrado el doblete por primera vez en su historia –Eusko Label Liga y Bandera de La Concha– afrontaban las dos citas finales del calendario con el objetivo de batir el récord de triunfos de Urdaibai y los hombres que dirige Iker Zabala no han querido esperar hasta última hora para conseguirlo. Lo han logrado a la primera en una Ikurriña Piskin Marinoil de Bermeo muy exigente por las condiciones marítimas –ola de costado, mucha corriente– y meteorológicas –fuerte viento del noroeste– que a punto estuvo de echar por tierra sus aspiraciones. Getaria, ganador de la tanda inaugural –algo menos de viento–, apretó de lo lindo pero la 'San Nikolas' está lanzada y no hay quien le pare.

Los amarillos salieron con el cuchillo entre los dientes por la calle dos, aunque les costó decantar la balanza a su favor en la segunda serie. Zierbena mantuvo el tipo en los tres primeros largos. Los 'galipos' cedían solo dos segundos en la maniobra inaugural y, aunque a la vuelta llegaron a estar cuatro por detrás, a mitad de recorrido resistían a un bote –tres segundos–. La amenaza para Orio no estaba solo al costado porque el registro de Getaria en la tanda anterior al paso por ese punto era solo dos segundos peor.

Quieren más

En el tercer sector los 'aguiluchos' dieron la primera dentellada. Ampliaron el hueco sobre Zierbena a siete segundos al paso por la última ciaboga –cinco sobre Getaria– para lanzarse a tumba abierta camino de meta. Los patroneados por Aranberri estaban desbocados y marcaron la decimoquinta muesca en el revólver, seguidos de Getaria y los 'galipos'. Urdaibai, que mantuvo un interesante pulso con Donostiarra en el último largo fuera de su calle, se tuvo que conformar finalmente con la quinta plaza por detrás de Hondarribia.

Y Orio quiere más. «Vamos a intentar poner el listón en dieciséis triunfos», adelantó el marca de estribor de los amarillos, Mikel Lizarralde, pensando en la Bandera El Corte Inglés de este mediodía en aguas de ortugalete. El último reto del curso con el sorteo de calles como elemento clave.