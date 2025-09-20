Santurtzi mete la directa rumbo a la élite Se impuso en el primer asalto del play-off por delante de Chapela y Arkote, mientras que Kaiku naufragó en Bermeo y tiene muy complicada la salvación

Julen Ensunza Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:34

Santurtzi puso ayer unos sólidos cimientos para volver a la élite del remo tres años después de perder la categoría. La 'Sotera', tras su gran campaña en la ARC 1 –diez banderas de quince posibles–, partía con la vitola de favorita y cumplió con el guion establecido. ¿Quién dijo presión? Los dirigidos por Alexánder Esteban no dieron la más mínima opción al resto de rivales y se impusieron en la primera jornada del play-off de ascensos y descensos logrando además un colchón de ocho segundos sobre Chapela –segundo– de cara al asalto definitivo que tendrá lugar este mediodía en aguas de Portugalete.

Y si la marea morada, que llenó de colorido con banderas y botes de humo los muelles de la villa marinera tiene motivos para ilusionarse, la parroquia sestaotarra es la otra cara de la moneda. Reina la preocupación entre los kaikutarras después de la pobre actuación ayer de la 'Bizkaitarra' que le deja en la cuerda floja, al borde de la ARC 1. Los verdinegros fueron de más a menos y terminaron hundidos en la cuarta plaza, a 24 segundos de los santurtziarras y a 15 de los gallegos. Imposible en el remo no hay nada, pero la situación es muy complicada para los de Jon Elortegi 'Txapas' por mucho que su patrón, Iker Gimeno, asegurara al desembarcar que «no estamos muertos, mañana –por hoy– hay otra batalla».

Ampliar Los remeros de Kaiku destrozados después de acabar lejos de la cabeza en Bermeo. Maika Salguero

Mejor situado que Kaiku llega Arkote a esa cita final. Los plentzitarras, pese a la baja de su patrón titular Vicente Carpintero, lograron salir vivos de Bermeo con el veterano Juan Carlos Gernika en la popa, que no es poco. Los dirigidos por Gorka Etxeberria fueron terceros a siete segundos de Chapela. Los campeones de la ARC 1 y la Liga gallega marcaron la pauta en aguas bermerotarras y están a un paso de la élite.

Promoción femenina

Santurtzi salió muy enchufado. Las primeras referencias del GPS daban fe de ello. La 'Sotera', se amoldó a la perfección a la ola de costado y al viento del noroeste y realizó la maniobra inaugural con cuatro segundos de renta sobre Arkote y Chapela, que calcaban el tiempo (4.47). A la vuelta, el bote gallego que prepara el exentrenador de Zierbena, Juan Zunzunegui, fue el único que aguantó el ritmo de los santurtziarras –se mantenía a cuatro segundos a mitad de recorrido–, mientras que Arkote comenzaba a perder comba. Ni siquiera la rotura del remo del tres de babor de la 'Sotera' Hodei Mentxaka en esa segunda maniobra descolocó al equipo. Los morados subsanaron el contratiempo con presteza y metieron la directa rumbo a la Eusko Label Liga. La ría bilbaína decide.

Por lo que respecta al play-off femenino, la cosa está más apretada. Tras el primer asalto, Donostiarra, San Juan y Zarautz pugnarán hoy (11.20 horas) por las dos plazas en juego en la Liga Euskotren en un estrecho margen de cuatro segundos. La 'Bantxa' se llevó el primer asalto por un segundo y 98 centésimas respecto a las 'Batelerak', con la 'Enbata' al acecho. La dupla gallega –Chapela-Tirán– queda fuera de la ecuación.