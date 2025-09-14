El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El próximo torneo del de Barrika es la Ryder Cup de Nueva York dentro de dos semanas. DP
BMW PGA Championship

El mejor día de Rahm en Londres no le basta para pelear por el triunfo

El vizcaíno resta seis golpes en Wentworth para auparse al top-10 a falta de que termine la jornada

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:00

En un nuevo 'déjà vu', Jon Rahm apretó un domingo cuando no había opciones de victoria por el enorme trabajo que se había dejado tras ... su desempeño en las tres primeras jornadas. Solo la magnitud de su figura, además de un espectacular inicio de vuelta, con tres birdies consecutivos, metieron el miedo en el cuerpo a los numerosos rivales que aguardaban en la casa club para salir en la última fecha del BMW PGA Championship. El vizcaíno escaló posiciones desde el puesto 31, en tierra de nadie, en el que empezó y llegó a colocarse cuarto a dos golpes de la cabeza, pero el tropiezo en el 14, su único bogey, le frenó en seco. En estos momentos, aguarda acontecimientos para aspirar al top-10.

