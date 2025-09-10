Rahm afronta el ensayo general de la Ryder

Después de dos semanas alejado de la competición y tras encadenar anillos de campeón en el LIV tanto en individuales como por equipos, Jon Rahm ... vuelve a la carga en otra dimensión, la del circuito europeo, y a las puertas de la Ryder Cup que paralizará el mundo del 26 al 28 de septiembre en Bethpage, Nueva York. La preparación para el gran objetivo del vizcaíno de esta temporada pasa por el BMW PGA Championship, uno de los torneos con más solera del DP World Tour. Se disputa en Wentworth, club situado al oeste de Londres en el que se reunirá casi al completo el equipo del Viejo Continente que tratará de derrotar a Estados Unidos en territorio hostil.

Solo el austriaco Sepp Straka se ausenta de entre los doce miembros del bloque que capitanea el inglés Luke Donald y que cuenta con el guipuzcoano José María Olazabal, leyenda del deporte, entre sus ayudantes. Straka ha tenido que afrontar el parto prematuro de su mujer, motivo por el que tampoco ha competido en el último mes. El resto no falla y sitúa en Londres la primera concentración para hacer piña.

Al detalle Horarios. El de Barrika juega este jueves desde las 13.45 horas junto a Rory McIlroy y Shane Lowry. El viernes, desde las 9.45 horas.

El campo. Wentworth, al oeste de la capital inglesa. Rahm ha sido segundo en 2019 y 2022 y cuarto 2023. Es un par 72.

Ryder Cup. Solo el austriaco Sepp Straka se ausenta. Estarán los otros once miembros del equipo europeo en Londres.

Todos están agrupados en los partidos de las dos primeras rondas de este jueves (13.45 horas) y el viernes (9.45). De hecho, Rahm compartirá recorrido con Rory McIlroy y Shane Lowry en un trío Ryder de muchos quilates. El norirlandés, número dos del mundo, llega tras ganar el Irish Open, su cuarto título de un curso inolvidable en el que cerró el Grand Slam en el Masters. Caso contrario al irlandés, en un bache en cuanto a su juego pero con el que siempre hay que contar.

Además de Rahm, McIlroy y Lowry, en Wentworth competirán Justin Rose, Robert MacIntyre, Rasmus Hojgaard, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick y Ludvig Aberg, que junto al ausente Straka completan la nómina europea de cara a la cita de Nueva York. En paralelo, el equipo estadounidense también se reúne casi al completo en el Procore Championship. Se ausentan Xander Schauffele por su reciente paternidad y un Bryson DeChambeau que no puede competir en el PGA Tour por ser miembro del LIV pero que sí esta presente en Napa para hacer piña en la mansión que todo el equipo ha alquilado. Rahm y Hatton son los representantes europeos de la liga saudí, pero en su caso pueden jugar el BMW PGA Championship al haber recurrido las multas que el DP World Tour les quiere imponer. El asunto no se resolverá hasta después de la Ryder, es decir, a finales de curso. El 'León de Barrika' afrontará también el Open de España en Madrid del 9 al 12 de octubre.

Niemann, de nuevo como rival

Por tanto, Londres y Madrid, sin contar Nueva York, se antojan como las únicas ciudades en las que Rahm puede romper una sequía de un año sin títulos, una de las más largas de su trayectoria. El vizcaíno no levanta un título desde el 15 de septiembre de 2024, cuando se impuso en el LIV de Chicago en la última cita de la temporada, logro que le sirvió para proclamarse ganador de la gira.

Este curso Rahm ha reeditado el anillo pese a no imponerse en ningún campeonato, algo que refleja su regularidad. Quedó segundo hasta en cuatro ocasiones –en los dos últimos torneos perdió en el playoff– y su peor bagaje fue un undécimo puesto. Así, se volvió a superar a un Joaquín Niemann que combinó sus brillantes cinco conquistas con desplomes que le privaron de puntos necesarios. Por cierto, el talentoso jugador chileno también estará en Wentworth.