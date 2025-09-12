El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo
Como en la víspera, una multitud siguió el partido del de Barrika, acompañado por Rory McIlroy y Shane Lowry. AFP
BMW PGA Championship

Rahm sigue sin despegar en Londres

El vizcaíno gana tres golpes al campo pero llega al fin de semana lejos de la cabeza en Wentworth

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:57

Por momentos, sobre la cabeza de Jon Rahm sobrevolaba este viernes la posibilidad de verse enchufado a la televisión por la tarde y rezar para ... que malos resultados vespertinos le permitieran pasar el corte. No necesitará dicho escenario, pero su concurso en la segunda ronda del BMW PGA Championship tampoco ha sido para tirar cohetes. Si el jueves restó un golpe a Wentworth, a 35 kilómetros al oeste de Londres, su tarjeta se ha ido esta vez hasta los tres bajo par para un acumulado de -4, lejos de la cabeza. En estos momentos, con multitud de partidos en curso, el vizcaíno se sitúa a siete golpes de Viktor Hovland, su compañero de equipo en la Ryder Cup que paralizará el planeta dentro de dos semanas en Nueva York.

