Rahm sigue sin despegar en Londres

Por momentos, sobre la cabeza de Jon Rahm sobrevolaba este viernes la posibilidad de verse enchufado a la televisión por la tarde y rezar para ... que malos resultados vespertinos le permitieran pasar el corte. No necesitará dicho escenario, pero su concurso en la segunda ronda del BMW PGA Championship tampoco ha sido para tirar cohetes. Si el jueves restó un golpe a Wentworth, a 35 kilómetros al oeste de Londres, su tarjeta se ha ido esta vez hasta los tres bajo par para un acumulado de -4, lejos de la cabeza. En estos momentos, con multitud de partidos en curso, el vizcaíno se sitúa a siete golpes de Viktor Hovland, su compañero de equipo en la Ryder Cup que paralizará el planeta dentro de dos semanas en Nueva York.

Con un juego más sólido que la víspera, en la que llegó a enlazar bogeys y solo un buen sprint final le alivió, a Rahm le costó carburar. Certero desde el tee, encontrando calles con regularidad, calculó muy mal los hierros largos y se pasó hasta en seis ocasiones el green a la hora de atacar bandera, lo que limitó sus opciones de birdie. Eso sí, apagó un fuego tras otro gracias a su precisión en el juego corto. Y cuando encontraba el tapete apenas se dejó opciones reales. De hecho, su primera rebaja llegó con uno de los escasos momentos de lucidez con los palos largos. Fue en el par 3 del hoyo 5, en el que el de Barrika por poco no consiguió el hoyo en uno. En el resto, opciones de cuatro metros, cinco... y varias por encima de los diez.

Jon Rahm hated it but nearly made a hole-in-one!



Watch the featured groups LIVE on DP World Tour YouTube.#BMWPGA | #RolexSeries — DP World Tour (@DPWorldTour) September 12, 2025

Rahm logró un 'purito' de ocho metros que canjeó por un birdie en la decimotercera bandera justo después de conceder un tripateo en el 12, un par 5 en el que el bogey no entraba en los planes. Sin ir más lejos, 24 horas antes tuvo upción incluso de eagle. Pero esta vez se quedó muy corto desde quince metros y se dejó un importante compromiso de tres metros que no llevó al agujero.

Jon Rahm bounces back from a bogey at 12 with a birdie at 13!



Watch the Featured Groups LIVE on DP World Tour YouTube.#BMWPGA | #RolexSeries — DP World Tour (@DPWorldTour) September 12, 2025

Pasaban los hoyos y el doble ganador de 'majors' no despegaba. Rondaba el top-50 de la clasificación. Se encomendó a los dos últimos exámenes, sendos pares 5, para respirar y no tener que sufrir con el corte. En el 17 se mostró cómodo hasta que llegó a green. Pateó desde trece metros para eagle pero leyó mal la caída, comprometiéndose un birdie que no dejó escapar.

Jon Rahm gets very lucky with his approach to 18 😬#BMWPGA | #RolexSeries pic.twitter.com/6ntxigjGlA — DP World Tour (@DPWorldTour) September 12, 2025

Llegaba a la última parada y las cosas se complicaron de salida, con un drive muy abierto a la izquierda que fue a parar a una zona de público. Rahm tiró una provisional por si acaso, como su colega McIlroy, pero encontró la primera. Desde una posición complicada, sin apenas hierba, tuvo la suerte de no tener árboles delante para buscar green. Por poco no se fue al agua, como el día anterior, pero fue capaz de dejar a solo cuatro metros del agujero. Desde esa zona, una pequeña loma, la acarició para dejarse un nuevo birdie dado.

Sequía de un año

El acumulado de -4 deja a Rahm a siete golpes de Hovland pero, en estos momentos, a dos golpes del top-10. El vizcaíno necesita un gran sábado para pelear por el título y mantener la esperanza de romper la sequía de un año sin títulos. Al margen de su victoria en la general del LIV, así como la gloria por equipos con la Legión XIII, no alza un trofeo desde el 15 de septiembre de 2024, cuando se coronó en Chicago para hacerse con su primer anillo en la gira saudí. En el golf tradicional no vence desde el Masters 2023 y en el circuito europeo no lo hace desde que ganara las finales de Dubái en 2022. A ellas aspira a estar pero para ello necesita un buen concurso tanto en Wentworth como en Madrid el mes que viene en el Open de España.

La tarjeta de Rahm

Hoyo Par Golpes Balance

1) 4 rough-rough-green-putt PAR -1

2) 3 green-2 putts PAR -1

3) 4 calle-rough-green-putt PAR -1

4) 5 calle-rough-green-2 putts PAR -1

5) 3 green-putt BIRDIE -2

6) 4 calle-rough-green-putt PAR -2

7) 4 calle-green-2 putts PAR -2

8) 4 calle-green-2 putts PAR -2

9) 4 calle-calle-green-putt PAR -2

10) 3 green-2 putts PAR -2

11) 4 árboles-green-2 putts PAR -2

12) 5 búnker-rough-green-3 putts BOGEY -1

13) 4 calle-green-putt BIRDIE -2

14) 3 green-2 putts PAR -2

15) 4 calle-calle-2 putts PAR -2

16) 4 calle-fringe-2 putts PAR -2

17) 5 calle-green-2 putts BIRDIE -3

18) 5 público-rough-green-putt BIRDIE -4