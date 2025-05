Fernando Llorente y el emotivo abrazo con sus amigos del Tottenham: «Vivimos muchas cosas juntos»

Fue una de las imágenes del martes. La de Fernando Llorente fundiéndose en un emotivo abrazo con su ex compañero, el coreano Son Heung-min, ... sobre el césped de San Mamés. El exdelantero del Athletic no perdió la oportunidad de dar fuerza a sus viejos amigos de vestuario de cara a la final de este miércoles en La Catedral. Una efusividad en esta bonita escena que el propio jugador ha explicado este miércoles por la mañana, a pocas horas de la gran cita.

«Lógicamente apoyo a los Spurs por mi etapa allí. Estuve con mis compañeros que no veía desde hace seis años. No tenemos ocasión casi de vernos. Cuando fui al estadio a hacer entrevistas bajé y los vi. Fue muy emocionante. No vi la cámara, la verdad. Pero fue muy bonito y recordamos las vivencias juntos. Estoy muy feliz de estar aquí y ver a todos mis amigos», confesaba el atacante en una charla en la Torre Iberdrola organizada por Just Eat, patrocinador del torneo.

Con los Spurs Llorente vivió dos años muy intensos, con una final en la Champions perdida ante el Liverpool. «Hicimos una Champions muy bonita eliminando a grandes equipos como Dortmund, Manchester City, Ajax... No estuvimos a la altura en la final contra el Liverpool. Hay que saber jugarlas. Éramos un equipo muy joven y sin experiencia. Lo pagamos ante un Liverpool que venía de perder la final anterior con el Madrid. Jugaron mejor», contaba en una entrevista concedida este martes a EL CORREO.

Llorente estaba a pie de campo porque es comentarista para Movistar+. Y no dudó en saludar de forma cariñosa al coreano, con el que encajó aquella amarga derrota en Liga de Campeones. Ahora Son es capitán del equipo y es consciente de la importancia de levantar la Europa League ante el United para engrosar las vitrinas del club londinense y así sellar el pase de nuevo a la Champions. Es la oportunidad de maquillar una campaña calamitosa en la Premier, en la que han quedado al borde del descanso.