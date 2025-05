Fernando Llorente: «Podía haber regresado al Athletic en varios momentos, pero alguien no quería que volviera»

Fernando Llorente (Pamplona, 1985) ha saboreado el amargor de la derrota con el Athletic y la miel de la victoria con el Sevilla en una ... final de la Europa League, un trofeo que este miércoles tendrá nuevo dueño en San Mamés. Retirado desde 2023, el exdelantero lamenta la ocasión única perdida para los rojiblancos en una semifinal que «se carga el árbitro» con la expulsión de Vivián. También echa la vista atrás sobre su salida y posible regreso a Bilbao. «Yo nunca pensé en irme del Athletic, pero lo que pasó con la negociación me obligó a tomar esa decisión. Hubo varios momentos en los que se podía haber dado mi vuelta, pero había alguien que no quería que volviera», señala a EL CORREO en un encuentro organizado por Just Eat, patrocinador oficial del torneo.

-Ha estado dos temporadas en el Tottenham. Entiendo que ya tiene favorito para la final.

-Tengo mucho cariño a todos los equipos en los que he jugado. En el Tottenham pasé dos años maravillosos. Sobre todo, el segundo. Hicimos una Champions muy bonita eliminando a grandes equipos como Dortmund, Manchester City, Ajax... No estuvimos a la altura en la final contra el Liverpool. Hay que saber jugarlas. Éramos un equipo muy joven y sin experiencia. Lo pagamos ante un Liverpool que venía de perder la final anterior con el Madrid. Jugaron mejor.

-¿Cómo vivió la eliminación del Athletic ante el United? Se ha perdido una oportunidad única.

-Fue dura. Justo estuve aquí con la UEFA en el partido de ida... El Athletic empezó bien y tuvo ocasiones al principio que, si las hubiese transformado, hubiese cambiado el asunto. Nos quedará siempre esa decisión del árbitro al señalar penalti y expulsión para Vivián. Es un castigo muy, muy duro. Es una acción que en juego al árbitro al verla le pasa desapercibida porque no es suficiente como para pararte a verla. Con el VAR, cualquier acción a cámara lenta parece que hay contacto siempre. El fútbol es un juego de contacto. ¿Cuántas veces me han hecho a mí dentro del área agarrones mucho mayores que ese y no me han pitado nada? Me parece muy poco para castigar tanto a un equipo. Se carga un poco la eliminatoria.

-¿Cómo ha visto este año al equipo?

-La valoración es muy positiva. Es un año impresionante. Cuartos en Liga y en Champions es algo increíble. Y han estado compitiendo hasta el final con los de arriba. Es para quitarse el sombrero, con la dificultad que tiene jugar tres competiciones. Son muchísimos partidos en un calendario muy apretado. También han llegado las lesiones de jugadores muy importantes como Sancet, Nico, Iñaki Williams... Que sigan así. Con este camino podrán seguir compitiendo por más títulos.

-Ahora que el tiempo da otra perspectiva, ¿de alguna forma se arrepiente de la decisión de irse de Bilbao?

-Me arrepiento de que las cosas saliesen así de mal. Me hubiera gustado que fuese una negociación limpia. Que no... bueno, no me hubieran (duda) puesto un poco a la gente en contra −Josu Urrutia presidía el club por aquel entonces− durante la negociación. Yo nunca pensé en irme del Athletic. Fue un poco todo lo que pasó con la negociación lo que me obligó a tomar esa decisión. Yo era muy feliz aquí en Bilbao. Y todo se enquistó. Luego, el hecho de salir fuera a mi me ha dado una experiencia de vida impresionante. Otros países, otros idiomas... estoy muy agradecido de haberlo vivido. No lo cambiaría por nada, pero es verdad que cambiaría el hecho de salir así del Athletic. Es el club de mi vida, el que me ha dado la oportunidad de crecer como jugador y persona. Llegué aquí con once años y yo lo que sentía era haber vuelto.

-¿Hasta qué punto estuvo cerca ese regreso a Bilbao?

-Hubo varios momentos en los que se podía haber dado mi vuelta. ¿Qué se truncó? Pues que había alguien que no quería que volviera.

-No va a decir nombres...

-Tampoco sé quién toma ese tipo de decisiones, pero es verdad que había mucha gente que quería que volviera y yo era el primero que quería volver. Jugar para el club de mi vida, que es donde más feliz he sido.

-¿El tiempo ha hecho olvidar esa hostilidad que generó su marcha?

-Siempre va a haber gente para todo. La gente que me quería, me seguirá queriendo. Y la gente que no me quería cuando estaba aquí, pues... estamos expuestos a las críticas y lo aceptamos. Es algo con lo que he convivido toda mi carrera. Sé que las cosas funcionan así.

-El único héroe de Manchester que queda en pie de aquel Athletic es Óscar De Marcos. ¿Ha acertado eligiendo el momento para su retirada?

-Me han contactado para venir a su despedida. Da la casualidad de que tengo una semana llena de compromisos y no creo que vaya a poder estar. Es un jugador que ha hecho historia en el Athletic. Ha dado muchísimo. Estoy muy feliz de haber coincidido con él. Todo lo vivido, las asistencias que me ha dado, los momentos bonitos juntos... Yo le hubiera invitado a que siguiera jugando porque al nivel que está no es como para retirarse. Entiendo también su decisión, que quiera hacerlo en lo más alto, después de lo más grande, lo que consiguieron el año pasado con la final de Copa. Ha sido algo increíble. Tiene unos valores y ha transmitido tantísimo a toda la gente del club, sus compañeros... Es una gran persona.

-Valverde le hizo debutar aquí y parece cerca su renovación. ¿Es la persona indicada para el banquillo de San Mamés?

-Creo que es un hombre de club. La tercera vez que está aquí. Estoy muy agradecido porque es el que me ha dado la oportunidad de debutar en el primer equipo. Ha demostrado el gran entrenador que es. La experiencia que tiene es impresionante, ha entrenado a muchos equipos importantes. Solo hay que ver lo bien que está haciendo las cosas y creo que es el entrenador perfecto para el Athletic.