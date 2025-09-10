La Vuelta recorta la contrarreloj de Valladolid para proteger a los ciclistas La jornada pasa de 27 kilómetros a solo 12, con lo que las diferencias serán mucho menores

Iván Benito Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:50

La Vuelta ha reducido el kilómetraje de la contrarreloj de este jueves en Valladolid por motivos de seguridad. Hay convocadas varias protestas propalestinas que podrían alterar el transcurso de la prueba, lo que ha obligado a la organización a intervenir. «Con el objetivo d dotar de una mayor protección al desarrollo de la prueba», justifican, se ha decidido recortar la etapa.

La ciudad castellana será el escenario de un recorrido de tan solo 12,2 kilómetros, por los 27 que debía contar. Será un trazado completamente urbano, en el que se mantiene el mismo punto de salida y de llegada previstos. La medida, coordinada con el Ayuntamiento de la localidad y consultada con el Colegio de Comisarios, confía en eliminar varios de los puntos calientes en los que podrían producirse altercados como se ha visto en jornadas anteriores.

Por consiguiente, el recorte también tiene consecuencias en el ámbito deportivo. La contrarreloj se presenta decisiva en el duelo por la general entre Vingegaard y Almeida, muy igualados en la montaña. Con solo 12 kilómetros contra el reloj, las diferencias serán mucho menores, cuando el luso tiene 50 segundos que recortar. Son las consecuencias del movimiento social levantado por la participación del equipo Israel mientras el país hebreo sigue masacrando Gaza. Por ello, La Vuelta sigue perdiendo kilómetros con el paso de los días. 3 en la etapa de Bilbao, 8 en la provincia de Pontevedra y ahora 15 en Valladolid.