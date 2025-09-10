El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Un corredor de cada equipo ha participado en la votación promovida por la Asociación debido a la preocupación del pelotón

Bruno Vergara

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:11

El pelotón de La Vuelta ha dicho basta. Ante los numerosos problemas para que la prueba discurra con normalidad y, sobre todo, seguridad para los corredores, los ciclistas avisan de que si se vuelven a producir incidentes graves durante la carrera, se pararán. Una decisión que han tomado tras reunirse un representante de cada equipo. De esta forma, se detendrán y la etapa será abortada.

La votación fue promovida por la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA). Había tres escenarios posibles. Continuar como si nada, confiando en el aumento de las medidas de seguridad de La Vuelta, plantarse definitivamente y dejar de competir, o detenerse solo si vuelven a producirse situaciones de peligro. Por unanimidad, la opción resultante ha sido la tercera.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

