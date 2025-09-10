Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves Un corredor de cada equipo ha participado en la votación promovida por la Asociación debido a la preocupación del pelotón

Bruno Vergara Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:11 | Actualizado 15:18h. Comenta Compartir

El pelotón de La Vuelta ha dicho basta. Ante los numerosos problemas para que la prueba discurra con normalidad y, sobre todo, seguridad para los corredores, los ciclistas avisan de que si se vuelven a producir incidentes graves durante la carrera, se pararán. Una decisión que han tomado tras reunirse un representante de cada equipo. De esta forma, se detendrán y la etapa será abortada.

La votación fue promovida por la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA). Había tres escenarios posibles. Continuar como si nada, confiando en el aumento de las medidas de seguridad de La Vuelta, plantarse definitivamente y dejar de competir, o detenerse solo si vuelven a producirse situaciones de peligro. Por unanimidad, la opción resultante ha sido la tercera.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Temas

La Vuelta a España