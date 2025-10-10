El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Mumbrú, sonriente pero visiblemente desmejorado, después de que Alemania ganase el Eurobasket, el pasado mes de septiembre.

El calvario de Álex Mumbrú: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos

El ex jugador del Bilbao Basket fue hospitalizado el pasado 15 de septiembre en Barcelona debido a una pancreatitis que se le diagnosticó el 25 de agosto, durante el Eurobasket

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:56

Comenta

Casi un mes ha pasado desde que Álex Mumbrú ingresó en un hospital de Barcelona y, por el momento allí sigue debido a una pancreatitis ... aguda. El entrenador catalán, ex jugador del Bilbao Basket, llegó a la capital catalana después de que la selección que dirige, Alemania, se alzase con el Eurobasket, un título que la enfermedad no le dejó celebrar. Los síntomas aparecieron el 25 de agosto, precisamente en los primeros compases de esa competición y le obligaron a permanecer unos días en un centro sanitario de la Tampera (Finlandia) donde el equipo jugaba la primera fase. Volvió, pero consciente de su debilidad decidió ceder el liderazgo en el banquillo a su segundo. Su bajón físico era evidente. En pocas semanas perdió 7 kilos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  9. 9

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  10. 10 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El calvario de Álex Mumbrú: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos

El calvario de Álex Mumbrú: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos