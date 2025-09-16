El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alex Mumbrú, durante la final del Eurobasket entre Alemania y Turquía. EFE

Álex Mumbrú pasará dos semanas hospitalizado en Barcelona tras confirmarse que sigue con pancreatitis

El entrenador se pierde la celebración del triunfo de Alemania en el Eurobasket y deberá someterse a una operación para extirparle la vesícula cuando supere la infección

H. Rodríguez

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:04

Álex Mumbrú vivió todos los partidos de Alemania en el Eurobasket sentado en una silla al lado del banquillo de la selección de la que es seleccionador y que a la postre se proclamó campeona. Calmado, sin aspavientos y celebrando de forma contenida el triunfo de los suyos y visiblemente desmejorado (ha perdido 7 kilos). El pasado 25 de agosto, cuando el equipo acababa de llegar Tampere (Finlandia), donde se disputaba la primera fase del europeo, el ex jugador del Bilbao Basket tuvo que ser ingresado en un hospital por una pancreatitis. Salió pasados unos días, pero cedió el puesto a su mano derecha, Alan Ibrahimagic, sabedor de que las fuerzas no le acompañaban. Desde este lunes, permanece ingresado en un hospital de Barcelona donde las pruebas han confirmado que no ha superado la enfermedad.

Nada más terminar el Eurobasket, Mumbrú se desplazó a la capital catalana. Los síntomas de la patología le impidieron incluso celebrar con los suyos el triunfo en Frankfurt. Los resultados del exámen médico sorprendieron a los sanitarios que ha reconocido que no se explican cómo ha podido aguantar junto a la escuadra germana tantos días.

Visto el cuadro que presentaba el técnico, fue ingresado «al menos durante dos semanas» para atajar definitivamente la pancreatitis. Si todo va bien, una vez logrado ese objetivo, será sometido a una operación por laparoscopia para extirparle la vesícula y evitar recaídas futuras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  3. 3

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  4. 4 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  5. 5

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  6. 6 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  7. 7

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  8. 8 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  9. 9

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  10. 10 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Álex Mumbrú pasará dos semanas hospitalizado en Barcelona tras confirmarse que sigue con pancreatitis

Álex Mumbrú pasará dos semanas hospitalizado en Barcelona tras confirmarse que sigue con pancreatitis