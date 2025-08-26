El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia

El seleccionador de baloncesto del Alemania sufre una infección aguda por la que ha tenido que recibir tratamiento

Silvia Osorio

Martes, 26 de agosto 2025, 13:41

Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, se encuentra ingresado en un hospital de Finlandia. Actual seleccionar de baloncesto de Alemania, el catalán, ha sufrido una infección aguda por la que ha tenido que recibir tratamiento clínico. Se encuentra «mejor», pero no podrá participar en el debut del equipo germano en el EuroBasket, este miércoles frente a Montenegro.

La noticia de su ingreso la ha dado a conocer la Federación Alemana de Baloncesto (DBB) con un comunicado en redes sociales: «La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para la primera jornada del EuroBasket. El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado ayer lunes a un hospital de Tampere (Finlandia) por precaución. Está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor».

El técnico barcelonés, muy querido en Bilbao tras dirigir el banquillo de 'Los hombres de negro' entre 2009 y 2018, sufrió este percance de salud en la ciudad de Tampere, la sede del equipo germano en el torneo. Por el momento, este miércoles será su asistente, Alan Ibrahimagic, quien dirija al equipo, ya que todavía no hay fecha para el regreso de Mumbrú. «Cuando puede volver al equipo aún no está establecido. En su ausencia, el entrenador nacional de DBB, Alan Ibrahimagic, asumirá sus funciones como entrenador en jefe», explicó la DBB en su comunicado.

Tras salir del Bilbao Basket, el técnico catalán firmó con el Valencia Basket, club en el que permaneció durante tres temporadas. En abril de 2024 fue destituido tras no llegar al objetivo del play-in. En agosto del año pasado fue nombradocomo seleccionar nacional de Alemania.

Espacios grises

